    12:46, 20 Август 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари бюджетни режалаштириш масалаларига бағишланган йиғилиш ўтказди

    ASTANA. Kazinform - Ақордада Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида миллий иқтисодиёт ва бюджетни режалаштириш масалаларига бағишланган йиғилиш бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Мемлекет басшысы бюджетті жоспарлау мәселелері бойынша жиын өткізді
    Фото: Ақорда

    Тадбирда Бош вазир Олжас Бектенов, Президент Администрацияси раҳбари Айбек Дадебай, Миллий банк раиси Тимур Сулейменов, Олий Ҳисоб палатаси раиси Алихан Смайилов, Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин ва бошқа расмий шахслар иштирок этди.

    Миллий иқтисодиётнинг бугунги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари, шунингдек, 2026-2028 йилларга мўлжалланган республика бюджети параметрлари тўғрисидаги маърузалар тингланди.

    Глава государства провел совещание по вопросам бюджетного планирования
    Фото: Акорда

    Муҳокама чоғида Давлат раҳбари республика ва маҳаллий даражада маблағларни самарали режалаштириш ва тақсимлаш муҳимлигини таъкидлади.

    Глава государства провел совещание по вопросам бюджетного планирования
    Фото: Акорда

    Президент бюджетнинг мутаносиблигини таъминлаш, ҳудудларнинг барча ижтимоий мажбуриятлари ва истиқболли режаларини молиялаштириш, шунингдек, маблағларнинг ўринли тақсимланиши ва ишлатилишига алоҳида эътибор қаратиш зарур, деб ҳисоблайди.

