Давлат раҳбари БРИКС XVIII саммитида иштирок этиш учун Янги Деҳли шаҳрига борди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Президентини Ҳиндистон Ҳукумати расмийлари кутиб олди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Ташриф доирасида Қасим-Жомарт Тоқаев «аутрич»/«БРИКС+» форматидаги ялпи мажлисда нутқ сўзлайди, шунингдек, қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.
Аввалроқ 12-13 сентябрь кунлари Қасим-Жомарт Тоқаев Бош вазир Нарендра Модининг таклифига биноан БРИКС XVIII саммитида иштирок этиш учун Ҳиндистонга амалий ташриф билан бориши хабар қилинган эди.