KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари БРИКС XVIII саммитида иштирок этиш учун Янги Деҳли шаҳрига борди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистон Президентини Ҳиндистон Ҳукумати расмийлари кутиб олди, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.

    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда

    Ташриф доирасида Қасим-Жомарт Тоқаев «аутрич»/«БРИКС+» форматидаги ялпи мажлисда нутқ сўзлайди, шунингдек, қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.

    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Индию на саммит БРИКС
    Фото: Акорда
    Мемлекет басшысы БРИКС XVIII саммитіне қатысу үшін Нью-Дели қаласына барды
    Фото: Ақорда
    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Индию на саммит БРИКС
    Фото: Акорда

    Аввалроқ 12-13 сентябрь кунлари Қасим-Жомарт Тоқаев Бош вазир Нарендра Модининг таклифига биноан БРИКС XVIII саммитида иштирок этиш учун Ҳиндистонга амалий ташриф билан бориши хабар қилинган эди.

    ҚР Биринчи Президенти Ҳиндистон Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф