Давлат органлари раҳбарлари Президент Мурожаатномасини амалга ошириш режасининг сифатли бажарилишини таъминлаши шарт – Бектенов
ASTANА. Кazinform – Давлат органларининг биринчи раҳбарлари Президент Мурожаатномасини амалга ошириш режасига киритилган чора-тадбирларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаши шарт. Бундай топшириқ бугун Ҳукумат йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов томонидан берилди.
– Мурожаатномада Давлат раҳбари мамлакатимизни тараққиётнинг янги босқичига кўтариш бўйича тизимли чора-тадбирлар комплексини қабул қилиш бўйича топшириқлар берди. Ҳукумат олдига иқтисодиёт, қишлоқ хўжалиги, логистика ва уй-жой коммунал хўжалигига рақамли ечимлар ва сунъий интеллектни жорий этиш бўйича аниқ вазифалар қўйилди. Президентнинг сармоявий муҳитни яхшилаш, асосий ишлаб чиқариш тармоқларини модернизация қилиш, давлат фаолияти самарадорлигини ошириш, эҳтиёжманд қатламларни ижтимоий ҳимоя қилишга қаратилган стратегик ташаббусларини ҳаётга татбиқ этиш бўйича самарали чоралар кўрамиз, – деди Ҳукумат раҳбари.
У оммавий рақамли трансформация, иқтисодиётни модернизация қилиш ва инсон капиталини мустаҳкамлаш орқали мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлашимиз кераклигини таъкидлади.
– Давлат раҳбарининг Мурожаатномасини амалга ошириш бўйича миллий ҳаракатлар дастури белгиланган вазифаларга мос келади. Давлат органларининг биринчи раҳбарлари режалаштирилган тадбирларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаши шарт. Барча молиялаштириш масалалари зудлик билан ҳал қилиниши керак, - деди Олжас Бектенов.
Эслатиб ўтамиз, йиғилишда Вазирлар кабинети Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистон халқига Мурожаатномасини амалга ошириш бўйича миллий ҳаракатлар режасини тасдиқлади.