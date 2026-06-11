KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат думаси мигрантлар учун давлат божини ошириш тўғрисидаги қонунни қабул қилди

    МОSKVA. Кazinform – Россия Давлат думаси мигрантлар учун давлат божини ошириш тўғрисидаги қонунни қабул қилди. Хусусан, Россия фуқаролигини олиш нархи 12 бараварга ошади, деб хабар беради Kazinform мухбири Давлат думаси сайтига таяниб.

    В России введут новые правила для трудовых мигрантов
    Фото: Московский комсомолец

    Давлат думаси раиси Вячеслав Володиннинг сўзларига кўра, қабул қилинган федерал қонунлар мигрантлар учун давлат божлари миқдорини сезиларли даражада оширишни назарда тутади.

    Қонунга кўра, мигрантлар учун қуйидаги тўловлар оширилади:

    • Россия фуқаролигига ариза беришда - 12 баравар, 4200 рублдан 50 000 рублгача;

    • Вақтинчалик яшаш учун рухсатнома олишда - 8 баравар, 1920 рублдан 15 000 рублгача;

    • Яшаш учун рухсатнома олишда - 5 баравар, 6000 рублдан 30 000 рублгача.

    Бундан ташқари, мигрантларни ишга ёллаш учун рухсатнома бериш учун тўлов ҳам оширилади. Ҳар бир хорижий мутахассис учун у 15 000 рублгача оширилади.

    Жаҳон янгиликлари Қонун ва ҳуқуқ Россия Мигрантлар
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф