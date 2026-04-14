Давлат бюджети тушумлари 6,4 триллион тенгени ташкил этди — Молия вазири
ASTANА. Kazinform — Нефтга экспорт божхона божи республика бюджетига ижобий таъсир кўрсатди. Бу ҳақда ҚР Молия вазири Мади Такиев Ҳукумат йиғилишида 3 ойлик ижтимоий-иқтисодий ривожланиш натижаларини муҳокама қилиш чоғида маълум қилди.
— Ҳисобот даврида давлат молиясининг барқарорлиги, барча ижтимоий мажбуриятларни ўз вақтида молиялаштириш, ҳудудларни қўллаб-қувватлаш, шунингдек, тушумлар ва харажатларнинг рақамли бошқариладиган моделига ўтиш таъминланди. Хомашё ва валюта бозорларидаги ташқи тебранишларга қарамай, умумий асосий бюджет параметрлари бажарилди. Трансфертларни ҳисобга олмаганда, давлат бюджети тушумлари 6,4 триллион тенгени ёки режанинг 104,3 фоизини ташкил этди. Ўтган йилнинг шу даврига нисбатан тушумлар 931 миллиард тенгега ёки тахминан 17 фоизга ошди, — деди М. Такиев.
Унинг сўзларига кўра, республика бюджети даромадлари 4,2 триллион тенгега етди ва бу 102 фоизга бажарилди.
— Маҳаллий бюджет режадан 193 миллиард тенгега кўпроқ маблағ билан амалга оширилди ва 2,3 триллион тенге тушум келтирди. 2025 йилнинг биринчи чорагига нисбатан солиқ тушумларининг ўсиши 20% ни ташкил этди ёки 1 триллион тенгедан ортиқ маблағ таъминланди. Импорт қилинган товарларга қўшилган қиймат солиғидан тушумлар 165 миллиард тенгега ошди. Шундан, дастлабки маълумотларга кўра, қўшилган қиймат солиғи ставкасининг ошиши ҳисобига ўсиш тахминан 80 миллиард тенгени ташкил этди. Ҳисобот даврида ташқи макроиқтисодий омиллар, жумладан, жаҳон нефть бозорининг ўзгарувчанлиги бюджет тушумларига сезиларли таъсир кўрсатди. Биринчи чоракда нефтнинг ўртача нархи бир баррель учун 80,6 долларни ташкил этди. Шу билан бирга, ҳозирги бюджет архитектурасида нефть нархларининг ўсиши Миллий жамғарма тушумларига бевосита таъсир қилишини таъкидлаш керак, чунки қонунчиликка кўра, нефть тушумларининг асосий қисми Миллий жамғарма ҳисобига ўтказилади. Нефтга экспорт божхона божи республика бюджетига ижобий таъсир кўрсатди ва қўшимча 40,5 миллиард тенге тушумни таъминлади, — деди вазир.
Эслатиб ўтамиз, мураккаб ташқи иқтисодий вазиятга қарамай, нохомашё сектор рақобатбардошликни намойиш этди.