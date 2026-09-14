Давид Широкорадов Косовода ўтказилган чемпионатда муай-тай бўйича жаҳон чемпиони бўлди
ASTANA. Kazinform — Астаналик спортчи Давид Широкорадов Косово Республикасининг Дечани шаҳрида бўлиб ўтган муай-тай бўйича жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди.
Астана аэропортида катталар ўртасида муай-тай бўйича жаҳон чемпиони бўлган пойтахтлик спортчи Давид Широкорадовни ота-онаси, яқинлари, дўстлари ва спорт соҳаси вакиллари кутиб олди.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати Косово Республикасининг Дечани шаҳрида бўлиб ўтди. Нуфузли мусобақада дунёнинг 60 давлатидан 350 дан ортиқ спортчи иштирок этди.
Муҳим баҳсларда Астана шаҳри спортчиси Давид Широкорадов 57 килограммгача бўлган вазн тоифасида «А» (Elite) турида иштирок этиб, олтин медални қўлга киритди.
Чемпионлик сари йўлда пойтахтлик спортчи Озарбайжон ва Бирлашган Араб Амирликлари вакилларини мағлуб этиб, катталар ўртасида муай-тай бўйича жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритди.
Давид Широкорадов — муай-тай бўйича Қозоғистон Республикаси спорт усталигига номзод. Спортчининг мураббийи — Нуртаза Жумаханов.
Жаҳон чемпионати якунларига кўра, Қозоғистон терма жамоаси «А» турида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади.
Шунингдек, вай-кру, май-муай ва муай-тай татами йўналишлари бўйича миллий терма жамоа умумжамоа ҳисобида учинчи ўринни қўлга киритди.