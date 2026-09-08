Дастан Сатпаев жароҳати туфайли вақтинча "Челси"га қайтади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик ҳужумчи Дастан Сатпаев жароҳатидан тикланиш учун "Бернли"дан вақтинча "Челси"га қайтади, деб хабар беради Sports.kz.
18 ёшли футболчи 2 сентябрь куни Англия чемпионатининг тўртинчи турида "Мидлсбро"га қарши ўйинда жароҳат олди.
— Энг яхши ўйинчи жароҳат олди. Хабарларга кўра, Дастан Сатпаев "Мидлсбро"га қарши ўйинда олган жароҳати туфайли бир неча ҳафта давомида майдонга туша олмаслиги мумкин. У алмаштирилган пайтда оёғини ушлаб чиқди. Соғайиш даврида футболчи "Челси"га қайтади ва жароҳатидан тузалгандан сўнг яна шимолга йўл олади, — деб хабар берди Talk BFC портали.
Эслатиб ўтамиз, Дастан Сатпаев матчнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.