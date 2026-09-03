Дастан Сатпаев матчнинг энг яхши ўйинчиси деб топилди
ASTANА. Кazinform – «Бернли» Англия чемпионатининг тўртинчи турида ўз майдонида «Мидлсбро» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади, деб хабар беради Sports.kz.
Бернлидаги «Терф Мур» стадионида бўлиб ўтган ўйин 1:1 ҳисобида якунланди.
23-дақиқада Эйден Моррис гол уриб, «Мидлсбро»ни олдинга олиб чиқди. 54-дақиқада эса Юго Рагубер мезбонларга ҳисобни тенглаштиришга ёрдам берди.
«Бернли»нинг қозоғистонлик ҳужумчиси Дастан Сатпаев асосий таркибда майдонга тушди ва 80-дақиқада алмаштирилди.
«Спорт Шредингера» Telegram каналининг хабар беришича, Дастан майдонда 80 дақиқа давомида дарвозага 2 та зарба берди ва 18 та узатмадан 17 тасини амалга оширди. Шунингдек, у 31 марта тўпга тегди, 4 та дуэлдан учтасида ғалаба қозонди ва бир марта тўпни муваффақиятли қайтариб олди.
Дастан мухлисларнинг қарсаклари остида майдонни тарк этди.
Ўйин натижаларига кўра, Дастан Сатпаев «Мидлсбро»га қарши ўйиннинг энг яхши ўйинчиси деб топилди. Бу ҳақда «Бернли» клуби ҳам ўзининг расмий веб-сайтида эълон қилди.
Шуни таъкидлаш керакки, Сатпаевнинг жамоаси ҳали чемпионда ғалаба қозонмаган. «Бернли» икки марта дуранг ўйнаган ва икки марта мағлуб бўлган.
Дастан Сатпаев «Бернли» сафида тўртта ўйин ўтказган. Улардан учтаси Чемпионшипда, биттаси Англия лигаси кубогида бўлган.
Эслатиб ўтамиз, Дастан Сатпаев "Бернли" таркибида илк ўйинини ўтказди.