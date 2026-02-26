Daniya favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik haftaligini e’lon qildi
ASTANA. Kazinform — Daniya har yili o‘tkaziladigan milliy favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik haftaligini e’lon qildi. Bu hafta jamiyatning barcha a’zolariga o‘z rolini tushunishga va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlikni chuqurroq tushunishga yordam beradi, deb xabar beradi azertag.az.
Agentlik Daniyaning Ekstra Bladet gazetasiga tayanib xabar berishicha, jamoat xavfsizligi va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik vaziri Torsten Shak Pedersen haftalik “Daniya uchun birgalikda” deb nomlanishini aytdi. Vazirning so‘zlariga ko‘ra, tadbir signalizatsiya sirenalarini sinovdan o‘tkazishning yillik haftaligi davomida bo‘lib o‘tadi.
Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik choralari maktablarda o‘chirish kunlarini o‘tkazish, kompaniyalarda favqulodda vaziyatlar rejalarini ishlab chiqish va mahalliy favqulodda vaziyatlar xizmatlariga xizmat safarlarini tashkil qilish kabi tadbirlarni o‘z ichiga olishi mumkin.
Haftaning maqsadi Daniyada favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik madaniyatini mustahkamlash va fuqarolar, hokimiyat organlari, tashkilotlar va biznes birgalikda harakat qiladigan muhitni yaratishdir.
Vazirlik ushbu amaliyot Shvetsiya va Norvegiya tajribasiga asoslanganligini ta’kidladi, bu yerda tayyorgarlikdan xabardorlik fuqarolarning faol ishtiroki va mas’uliyati orqali shakllanishi isbotlangan.
Dushanba kuni hukumat boshlang‘ich maktablarda mahalliy jamoatchilik bilan o‘zaro aloqalar haftaligini joriy etishini e’lon qildi. Tadbir 46-haftada bo‘lib o‘tadi va maktab o‘quvchilari bir hafta davomida Grenlandiya va Farer orollari bilan aloqalarni o‘rganadilar.
Eslatib o‘tamiz, Daniya bosh vaziri NATOning tarqatib yuborilishi mumkinligini aytdi.