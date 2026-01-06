Дания бош вазири НАТОнинг тарқатиб юборилиши мумкинлигини айтди
ASTANА. Кazinform – Дания бош вазири НАТОнинг тарқатиб юборилиши мумкинлигини маълум қилди.
Дания бош вазири Метте Фредериксен TV2 телеканалига берган суҳбатида АҚШ президенти Дональд Трампнинг Гренландияга "бостириб кириш" режасини эътиборсиз қолдирмаслик кераклигини айтди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
— АҚШ Гренландияга таҳдид солмаслиги керак. АҚШ Арктика оролига ҳужум қилиши мумкин ва ҳамма нарса бирданига тўхтайди, — деди М. Фредериксен.
Бундан ташқари, агар АҚШ президенти Дональд Трамп Гренландияга бостириб кирса, бу НАТОнинг тугашини англатади, деб огоҳлантирди Дания раҳбари.
Дания TV2 телеканалига берган суҳбатида М. Фредериксен Трампнинг Арктикадаги ўзини ўзи бошқарадиган Дания ҳудудини аннексия қилиш ҳақидаги баёнотини жиддий қабул қилиш кераклиги ҳақида огоҳлантирди.
— Шунингдек, агар АҚШ бошқа НАТО мамлакатига ҳужум қилса, халқаро ташкилотнинг ўзи ва шунинг учун Иккинчи Жаҳон урушидан бери таъминланган хавфсизлик йўқ қилинишини аниқ айтмоқчиман, — деди Фредериксен.
Шуни таъкидлаш керакки, Трамп минералларга бой, ўзини ўзи бошқарадиган оролни аннексия қилишга ҳаракат қилмоқда, аммо у барибир Дания таркибига киради, яъни НАТО альянси аъзоси.
— Бизга Гренландия керак, чунки у миллий хавфсизликка таҳдид солади, — деди Оқ уй аппарати раҳбари якшанба куни президент самолётида журналистлар билан учрашувда.
Трампнинг кейинги баёноти Қўшма Штатлар Венесуэлага ҳарбий ҳужум уюштирганидан ва унинг раҳбари Николас Мадурони қўлга олганидан кейин янгради.
Эслатиб ўтамиз, Дональд Трамп Венесуэла президенти ва унинг рафиқаси кемада Нью-Йоркка етказилишини айтди.