08:35, 27 Декабрь 2025 | GMT +5
Dam olish kunlarida Qozogʻistonda ob-havo qanday boʻladi
ASTANA. Kazinform – Atmosfera frontlarining oʻtishi tufayli 27-dekabrda mamlakat sharqida, 27-29-dekabr kunlari gʻarbda, 29-dekabrda esa shimoli-gʻarbda, shimolda va markazda qor, yomgʻir va kuchli shamollar boʻladi.
Janubiy hududlarda yogʻingarchilik (yomgʻir, qor) kutilmoqda. 27-dekabrda sharq va janubi-sharqda, 28-dekabrda esa mamlakat gʻarbida kuchli qor yogʻishi mumkin.
Respublika boʻylab tuman tushadi.
Harorat shimoli-gʻarbiy, shimoliy va markaziy hududlarda kechasi -10…-18°C, kunduzi -0…-8°C. Sharqda kechasi -15…-20°C, kunduzi -5…-10°C gacha koʻtariladi:
Janubiy hududlarda kechasi harorat 0…+5°C, togʻli hududlarda kechasi -5…-10°C, kunduzi 5…15°C va togʻli hududlarda -4…-1°C boʻlishi kutiladi.