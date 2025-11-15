Дам олиш кунларида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади?
ASTANA. Kazinform – Кучли кенг антициклон таъсири туфайли Қозоғистоннинг кўп қисмида ёмғирсиз об-ҳаво кузатилади.
Фақатгина республиканинг ғарбида, шимоли-ғарбида ва шимолида баъзи жойларда ёўингарчилик (ёмғир, қор) ёғади, кучли шамол эсади, шимолий ҳудудларда эса бўрон бўлиб, совуқ бўлиши мумкин.
Кечаси ва эрталаб республика бўйлаб туман тушиши мумкин.
Кун давомидаги асосий ҳарорат диапазони:
— ғарбда +5+13°С илиқ бўлади;
— жанубда +12+20°С илиқ бўлади;
— жануби-ғарбида +10+20°С дан +7+16°С гача тушади;
— шимоли-ғарбда +3+15°С дан -3+10°С совуқ бўлади;
— шимолда +3+8°С дан +3+5°С совуқ бўлади;
— марказда ҳаво ҳарорати +1+7°C дан +5+10°C гача илиқ бўлади;
— шарқда +10+5°С дан +1+12°С гача илиқ бўлади;
— жануби-шарқда +8+16°С илиқ, тоғ ён бағирларида +2+8°С дан +11+19°С гача илиқ бўлади;
—Тоғли ҳудудлар: -2+8° дан +11+19° гача, баъзи жойларда +2+7° гача илиқ бўлади.