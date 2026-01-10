OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:37, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Dam olish kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi

    ASTANA. Kazinform – Yaqin kunlarda respublika bo‘ylab tuman tushishi va kuchli shamol esishi kutilmoqda.

    район Сарайшык, погода, зима
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Shimoli-g‘arbiy siklon ta’siri tufayli 10-yanvarda mamlakat g‘arbida, 11-yanvarda shimoli-g‘arbiy, shimoliy va markaziy hududlarda, 12-yanvarda esa sharqda kechasi qor, bo‘ron va yer muzlashi kutilmoqda, kunduzi yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) va yer muzlashi kuzatiladi.

    11-yanvarda Qostanay va Shimoliy Qozog‘iston viloyatlarida kuchli qor yog‘ishi mumkin.

    10-12-yanvar kunlari mamlakat janubida, 12-yanvarda janubi-sharqda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.

    Respublika bo‘ylab tuman tushishi va kuchli shamol esishi kuzatiladi.

    11-yanvarda mamlakat shimolida va markazida, 12-yanvarda esa sharqda kunduzgi havo harorati –3…+3 °C atrofida bo‘ladi.

    Теглар:
    Об-ҳаво Лотин алифбосида Қазгидромет Қор
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!