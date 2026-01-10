08:37, 10 Январь 2026 | GMT +5
Dam olish kunlari Qozog‘istonda ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – Yaqin kunlarda respublika bo‘ylab tuman tushishi va kuchli shamol esishi kutilmoqda.
Shimoli-g‘arbiy siklon ta’siri tufayli 10-yanvarda mamlakat g‘arbida, 11-yanvarda shimoli-g‘arbiy, shimoliy va markaziy hududlarda, 12-yanvarda esa sharqda kechasi qor, bo‘ron va yer muzlashi kutilmoqda, kunduzi yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor) va yer muzlashi kuzatiladi.
11-yanvarda Qostanay va Shimoliy Qozog‘iston viloyatlarida kuchli qor yog‘ishi mumkin.
10-12-yanvar kunlari mamlakat janubida, 12-yanvarda janubi-sharqda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.
Respublika bo‘ylab tuman tushishi va kuchli shamol esishi kuzatiladi.
11-yanvarda mamlakat shimolida va markazida, 12-yanvarda esa sharqda kunduzgi havo harorati –3…+3 °C atrofida bo‘ladi.