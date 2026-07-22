KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Comic Con Astana фестивалига қайси жаҳон юлдузлари келади

    ASTANА. Кazinform — Халқаро Comic Con Astana фестивали 6-9 август кунлари пойтахтда бўлиб ўтади. Кенг кўламли тадбирнинг хедлайнерларидан бири — британиялик — испаниялик актёр Таз Скайлар, деб хабар беради Астана ҳокимлиги расмий веб-сайти.

    Comic Con Astana
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Актёр Netflix платформасидаги One Piece сериалида Санжи ролини ўйнаганидан кейин машҳур бўлди.

    Бундан ташқари, Таз Скайлар Филип Барантини режиссёрлигидаги “Boiling Point” фильми ва сериалида, " Cleaner" экшн-триллерида, " The Kill Team" ҳарбий драмасида ва “Agatha Raisin” детектив комедия сериалида рол ўйнади.

    Comic Con Astana
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Скайлар актёрликдан ташқари сценарий муаллифи, режиссёр ва продюсер сифатида ҳам ишлайди. У экстремал спорт турлари билан ҳам фаол шуғулланади.

    Фестиваль доирасида у асосий саҳнада мухлислар билан учрашади, уларнинг саволларига жавоб беради, шунингдек, автограф сессиялари ва фотосессияларда иштирок этади.

    Comic Con Astana
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Comic Con Astana 2026 доирасида Silk Way Star халқаро телевизион вокал танловида Жанубий Корея шарафини ҳимоя қилган Kandis K-pop гуруҳи ҳам Қозоғистонга келади.

    Comic Con Astana — Марказий Осиёдаги замонавий поп маданиятига бағишланган энг йирик фестиваль. У ҳар йили кино, телесериал, аниме, комикслар, видео ўйинлар ва косплей мухлисларини бирлаштиради. Бу йил фестиваль анъанавий равишда иккита жойда — Barys Arena ва “Алау” муз саройида ўтказилади.

    Comic Con Astana
    Фото: Астана ҳокимлиги

    Дастурнинг муҳим қисми бўлган халқаро косплей танловининг соврин жамғармаси 20 миллион тенгени ташкил этади. Comic Con Astana фестивалига чипталар comicconastana.kz расмий веб-сайтида сотувда.

    Эслатиб ўтамиз, қозоқ миллий анъаналари, маданияти ва ошхонасини тамсил қиладиган BaiQymyz-2026 халқаро гастрономик фестивали 11-12 июль кунлари пойтахтда бўлиб ўтди.

    Санъат Comic Con Astana Маданият Фестиваль Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф