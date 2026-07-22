Comic Con Astana фестивалига қайси жаҳон юлдузлари келади
ASTANА. Кazinform — Халқаро Comic Con Astana фестивали 6-9 август кунлари пойтахтда бўлиб ўтади. Кенг кўламли тадбирнинг хедлайнерларидан бири — британиялик — испаниялик актёр Таз Скайлар, деб хабар беради Астана ҳокимлиги расмий веб-сайти.
Актёр Netflix платформасидаги One Piece сериалида Санжи ролини ўйнаганидан кейин машҳур бўлди.
Бундан ташқари, Таз Скайлар Филип Барантини режиссёрлигидаги “Boiling Point” фильми ва сериалида, " Cleaner" экшн-триллерида, " The Kill Team" ҳарбий драмасида ва “Agatha Raisin” детектив комедия сериалида рол ўйнади.
Скайлар актёрликдан ташқари сценарий муаллифи, режиссёр ва продюсер сифатида ҳам ишлайди. У экстремал спорт турлари билан ҳам фаол шуғулланади.
Фестиваль доирасида у асосий саҳнада мухлислар билан учрашади, уларнинг саволларига жавоб беради, шунингдек, автограф сессиялари ва фотосессияларда иштирок этади.
Comic Con Astana 2026 доирасида Silk Way Star халқаро телевизион вокал танловида Жанубий Корея шарафини ҳимоя қилган Kandis K-pop гуруҳи ҳам Қозоғистонга келади.
Comic Con Astana — Марказий Осиёдаги замонавий поп маданиятига бағишланган энг йирик фестиваль. У ҳар йили кино, телесериал, аниме, комикслар, видео ўйинлар ва косплей мухлисларини бирлаштиради. Бу йил фестиваль анъанавий равишда иккита жойда — Barys Arena ва “Алау” муз саройида ўтказилади.
Дастурнинг муҳим қисми бўлган халқаро косплей танловининг соврин жамғармаси 20 миллион тенгени ташкил этади. Comic Con Astana фестивалига чипталар comicconastana.kz расмий веб-сайтида сотувда.
Эслатиб ўтамиз, қозоқ миллий анъаналари, маданияти ва ошхонасини тамсил қиладиган BaiQymyz-2026 халқаро гастрономик фестивали 11-12 июль кунлари пойтахтда бўлиб ўтди.