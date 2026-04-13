CMG Media Week 2026 биринчи марта Астанада бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — “CMG Media Week 2026” биринчи марта 2026 йил 13-17 апрель кунлари Maqsut Narikbayev Universityнинг Халқаро журналистика мактабида бўлиб ўтади, деб хабар беради Кazinform.
Дастур CMG амалиётчилари ва MNU экспертларини ягона таълим муҳитида бирлаштиради: интенсив тренинглар, мультимедиа контент билан ишлаш бўйича маҳорат дарслари ва халқаро муҳитда репортаж кўникмаларини ривожлантириш. Талабалар реал ҳаётдаги ҳолатлар билан ишлаш, CMG экспертларига саволлар бериш ва ўз лойиҳаларини ишлаб чиқиш имкониятига эга бўладилар.
Энг яхши лойиҳалар ёпилиш маросимида тақдим этилади ва талабаларга сертификатлар топширилади.
MNU проректори Анар Ибраеванинг сўзларига кўра, «CMG Media Week 2026» — мактаб ўқувчиларини халқаро миқёсда ишлайдиган етакчи хитойлик мутахассисларнинг илғор амалиётлари билан таништириш учун ноёб имконият. CMG Хитой оммавий ахборот воситаларининг флагмани ва профессионал журналистик маҳорат маркази сифатида танилган.
CGTN бош муҳаррири ўринбосари Дин Юн талабаларга видеомурожаат йўллади ва Астанада бўлиб ўтадиган «CMG Media Week 2026» ғоялар ва тажриба алмашиш учун платформа эканлигини, бу ерда талабалар нафақат янги профессионал кўникмаларга эга бўлишларини, балки замонавий Хитой оммавий ахборот воситаларининг ўзига хос хусусиятларини ҳам яхшироқ тушунишларини таъкидлади.
Ушбу халқаро тадбир MNUнинг 2023 йилда Халқаро журналистика мактабини ишга туширган Президент телерадиокомлекси билан ҳамкорлигини давом эттиради. Ушбу қўшма лойиҳа Қозоғистонда давлат ва жамият эҳтиёжларига йўналтирилган ёш журналистларни тайёрлаш бўйича биринчи лойиҳа бўлиб, халқаро оммавий ахборот воситалари ҳамкорлигини янада кенгайтириш учун замин яратди.
ҚР Президети Телерадиокомплекси ва China Media Group томонидан ташкил этилган ушбу тадбир 2025 йил 16 июнда Хитой Халқ Республикаси Президентининг Қозоғистонга ташрифи давомида имзоланган Меморандум доирасида амалга оширилмоқда. Имзолаш маросими Ақордада икки етакчи Қасим-Жомарт Тоқаев ва Си Цзиньпин иштирокида бўлиб ўтди.
Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси — Қозоғистонда медиа контентини ишлаб чиқариш ва тарқатишнинг тўлиқ циклига эга энг йирик вертикал интеграциялашган медиа компания. Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси таркибига Jibek Joly телеканали ва қозоғистонлик аудитория учун шу номдаги радиостанция, Silk Way, Silk Way Cinema, Silk Way Prime халқаро каналлари, Кazinform халқаро ахборот агентлиги, Ҳужжатли фильмлар маркази ва TRKLAB рақамли бренди киради.
China Media Group (CMG) — дунёдаги энг йирик ва энг обрўли медиа конгломератларидан бири. Компания 80 дан ортиқ тилларда маълумот тарқатадиган 100 дан ортиқ телевизион ва радио каналлари ва ахборот порталларини ўз ичига олади. CMG мухбирлик тармоғи 67 мамлакатда 190 дан ортиқ хорижий бюроларни ўз ичига олади.
Maqsut Narikbayev University (MNU) — Қозоғистондаги етакчи ва энг нуфузли олий таълим муассасаларидан бири. MNU МДҲ ва Марказий Осиёда нуфузли Британия аккредитацияси QAA Global Quality Award мукофотига сазовор бўлган биринчи университетдир.