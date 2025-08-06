Чимкентликлар учун гўшт ва сабзавотлар: ижтимоий аҳамиятга эга маҳсулотлар қаердан келади
SHYMKENT. Kazinform — Маҳсулотларнинг асосий қисми Қозоғистоннинг бошқа вилоятлари ва қўшни давлатлардан келтирилади, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Чимкентликлар ҳар йили 600 минг тоннага яқин ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилади. Бу ҳақда шаҳар қишлоқ хўжалиги ва ветеринария бошқармаси бошлиғи Талғат Мекамбаев маълум қилди.
Ижтимоий аҳамиятга молик маҳсулотлар рўйхатига 19 та маҳсулот киради: ун, нон, шох, тухум, гречка, гуруч, шакар, сабзавот ва сариёғ, гўшт (мол ва товуқ гўшти), сут маҳсулотлари (сут, кефир, творог), сабзавотлар (картошка, сабзи, пиёз, карам), туз. Ушбу маҳсулотларнинг нархи маҳаллий ҳокимият органларининг алоҳида назорати остида бўлиши керак.
“Аҳоли макарон, ун ва нон маҳсулотлари билан 100 фоиз таъминланган. Бироқ, ўзини ўзи мол гўшти билан таъминлаш даражаси атиги 17% ни ташкил этади. Қолган гўшт Туркистон вилоятидан келади”, — деди Т.Мекамбаев.
Сабзавотларга келсак, бошқа минтақалар ва мамлакатлардан етказиб беришга боғлиқлик юқорилигича қолмоқда:
- Картошка Павлодар ва Туркистон вилоятларидан, шунингдек, Хитой ва Россиядан етказиб берилади;
- Пиёз - Жамбил ва Туркистон вилоятларидан, шунингдек, Ўзбекистондан;
- Сабзи - Павлодар, Жамбил, Туркистон вилоятлари ва Россиядан;
- Карам - Туркистон вилояти ва Ўзбекистондан.