Чимкентдан Бокуга тўғридан-тўғри рейс очилди
ASTANA. Kazinform — Azerbaijan Airlines авиакомпанияси 16 июндан бошлаб Чимкент-Боку йўналиши бўйича мунтазам рейсларни очади.
Рейслар ҳафтасига икки марта - сешанба ва шанба кунлари амалга оширилади.
Янги йўналишни ишга тушириш доирасида "КазМунайГаз"нинг шўъба корхонаси КМГ-Аэро ва Azerbaijan Airlines ўртасида Чимкент халқаро аэропортидаги самолётларга "қанотларни ёнилғи билан тўлдириш" тизими орқали ёқилғи етказиб бериш бўйича келишув имзоланди.
Компания маълумотларига кўра, ёқилғи етказиб бериш халқаро хавфсизлик, сифат ва операцион ишончлилик талабларига мувофиқ амалга оширилади.
КМГ-Аэро хорижий авиаташувчилар билан ҳамкорликни кенгайтириш компаниянинг Қозоғистондаги етакчи авиация ёқилғиси операторларидан бири сифатидаги мавқеини мустаҳкамлашини таъкидлади.
Янги ҳаво йўналиши транспорт ва логистика салоҳиятини ривожлантириш, минтақавий аэропортларни жонлантириш ва Қозоғистон бозорига кўпроқ хорижий авиакомпанияларни жалб этиш имконини беради.