Чимкентда жамоат транспортида йўл ҳақи ошиши мумкин
SHYMKENT. Кazinform – Чимкентда ҳар куни 83 та мунтазам йўналишда йўловчиларга 988 та автобус хизмат кўрсатади. Ўтган йили шаҳарга 19 та янги автобус етказиб берилган эди, бу йил эса яна 88 та автобус сотиб олинди.
Чимкент шаҳар йўловчи транспорти ва автомобиль йўллари бошқармаси бошлиғи Ролан Ибрагимовнинг сўзларига кўра, жамоат транспортида йўл ҳақи келгуси йилда ошиши мумкин.
Ҳозирда катталар учун йўл ҳақи — 70 тенге, талабалар учун — 50 тенге.
– Бу режада бор. Йўл ҳақи тахминан 120 тенге бўлади. Бироқ, биринчи чоракда йўл ҳақи ошмайди, — деди у.
Бугунги кунда шаҳарда ҳар куни 350-370 минг йўловчи автобус хизматларидан фойдаланади. Бошқарма бошлиғининг сўзларига кўра, транспорт тирбандлигини камайтириш ва йўловчилар ташишни осонлаштириш мақсадида янги транспорт тизимини жорий этиш режалаштирилган.
– Шаҳарда трамвай ва троллейбус тармоғини қуришнинг иложи йўқ, чунки кўплаб тижорат объектларининг муҳандислик кабеллари йўл бўйлаб жойлашган. Уларнинг кўчирилиши катта маблағ талаб қилади. Президентнинг йирик шаҳарларда муқобил транспорт турларини жорий этиш бўйича топшириқлари доирасида ҳозирда «SkyTrain» лойиҳаси кўриб чиқилмоқда. Туркия ва Хитой компаниялари ушбу лойиҳага қизиқиш билдиришди. Лойиҳанинг молиявий имкониятлари ўрганилиб, бюджетга мос келса, амалга оширилади, — деди у.
Ҳозирда шаҳардаги 132 та автобус 3 ёшгача, 973 таси 7 ёшгача ва 45 таси 7 ёшдан катта.
