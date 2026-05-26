Чимкентда Президент телерадиокомплексининг кинолекторийси бўлиб ўтди
ASTANА. Кazinform – 21 май куни Астанада бошланган Президент телерадиокомплексининг “Хроникадан келажакка” маърифий лойиҳаси Қизилўрда ва Туркистонда намойишлардан сўнг Чимкентда давом этди.
Маҳаллий томошабинларга бутун умрини балиқ овлашга бағишлаган кекса балиқчи Кунтуған Турғанбаев ҳақидаги “Орол денгизи” ҳужжатли фильми намойиш этилди.
— Орол денгизи 1960 йилларда пасая бошлади ва энди Президентимизнинг қўллаб-қувватлаши туфайли денгиз аста-секин тикланмоқда, — дейди Кунтуған оға.
Чимкентликлар Президентнинг Японияга расмий ташрифи ҳақида ҳикоя қилувчи “Кучли ҳамкор” фильмига катта қизиқиш билдиришди. Фильмда нафақат дипломатик учрашувлар, балки энергетика ва инфратузилма соҳаларидаги иқтисодий лойиҳалардан тортиб, университетлар ва ижодий алмашинувлар учун янги имкониятлар очиш каби маданий ва таълим ташаббусларигача бўлган кенгроқ ҳамкорлик контексти ҳам тасвирланган.
— Орол денгизини тиклаш давлат сиёсатининг муҳим йўналиши ҳисобланади. Ушбу фильм муаммонинг кўламини ва уни ҳал қилиш йўлларини кўрсатади, ёш авлод учун муҳим сабоқ ва мамлакат келажаги учун масъулият намунасидир, — деди Чимкент шаҳар ҳокими ўринбосари Сарсен Қуранбек.
Унинг фикрича, Давлат раҳбарининг Японияга ташрифи ҳақидаги ҳужжатли фильм давлатнинг ташқи сиёсат йўналишини очиб беради.
— Ушбу фильмлар мамлакат ўзининг ички муаммоларини қандай ҳал қилаётгани ҳақида яхлит тасаввурни шакллантиради ва халқаро ҳамкорлик учун янги уфқларни очади, — деди Сарсен Қуранбек.
Намойишдан сўнг томошабинлар ҳам ўз таассуротлари билан ўртоқлашдилар.
С. Раҳимов номидаги ҳарбий коллеж вакили Гулмира Оспанованинг сўзларига кўра, бундай ҳужжатли фильмлар мамлакат тарихи ва халқини ташвишга соладиган масалаларни чуқурроқ тушунишга ҳисса қўшади.
— Ушбу лойиҳа мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш ва халқаро алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича амалга оширилаётган кенг кўламли ишларни намойиш этади. Биз Президентимизнинг тинимсиз меҳнати, унинг сиёсати ва мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришга қўшган ҳиссасига гувоҳ бўлдик, — деди у.
Чимкентдаги Қорабоғ фахрийлари ва ногиронлари Республика жамоат бирлашмаси раиси Мурат Аманбаев таъкидлаганидек, бундай лойиҳалар ёшларни тарбиялашда жуда муҳимдир.
— Бугун биз Орол денгизи тақдири ва Қозоғистон Президентининг Японияга расмий ташрифи ҳақидаги фильмларни томоша қилдик. Бу — жуда муҳим лойиҳа. Орол денгизи тақдири — бутун мамлакат ва халқимиз тақдири. Иккинчи фильмда биз Давлат раҳбарининг улкан ишларини, унинг узоқни кўра билган сиёсатини ва мамлакат иқтисодий ривожланишига қўшган ҳиссасини кўрдик. Халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва Қозоғистон манфаатларини глобал майдонда илгари суриш учун қилинган улкан саъй-ҳаракатларга гувоҳ бўлдик, — деди фахрий.
Шунингдек, чимкентлик томошабинлар "Қасам" ва «Travel Kazakhstan» ҳужжатли фильмларини томоша қилишди. "Қасам" фильми томошабинларга Қозоғистоннинг 2024 йил баҳорида вайронкор сув тошқинларидан қандай омон қолганини кўрсатади. Давлат раҳбарининг шахсий раҳбарлиги остида офат етказган зарар тезда бартараф этилди: янги уйлар қурилди, инфратузилма тикланди, одамлар ўз уйларига қайтишди.
Мамлакатнинг туризм салоҳиятини намойиш этувчи «Travel Kazakhstan» фильми ҳам томошабинлардан ижобий баҳоларга сазовор бўлди.
Томошабинлар Қозоғистоннинг гўзал табиати, илҳомлантирувчи манзаралари ва тарихий жойларини янги нуқтаи назардан кўришди.
Шуни таъкидлаш керакки, "Хроникадан келажакка" миллий кинолекторийси Қозоғистоннинг замонавий тарихини ҳикоя қилувчи ҳужжатли фильмларни оммалаштиришга қаратилган.
Фильмларда жамият ва давлат ҳаётидаги барча энг муҳим воқеалар ёритилган. Ушбу кенг кўламли таълим лойиҳаси Қозоғистон Республикаси Президент телерадиокомплексининг 30 йиллиги доирасида амалга оширилмоқда.
Фильмлар Президент телерадиокомплексининг ўз ишлаб чиқариш корхонаси бўлган Ҳужжатли фильмлар маркази томонидан суратга олинган. Сценарий муаллифи — Нурлан Кабдай, режиссёрлари эса Зуҳраб Отаров ва Даулет Ауелбеков. Фильмлар намойиши Тараз, Ақтау, Атирау, Орал, Ақтўбе, Ўскемен, Семей, Павлодар, Петропавл, Қостанай, Жезқазған, Қарағанди, Кўкшетау, Талдиқорған ва Қонаев шаҳарларида давом этади.
Фильмларнинг якуний намойиши 25 сентябрь куни Алматида бўлиб ўтади.
Намойишлар вилоятлар ҳокимликлари кўмагида ҳудудий кинотеатрларда бўлиб ўтади. Кириш бепул.