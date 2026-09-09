Чимкентда мамлакат тараққиётининг асосий йўналишлари қамраб олинган янги тўплам тақдим этилди
SHYMKENT. Кazinform — Чимкентда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» номли танланган нутқлари тўплами кенг муҳокама қилинди.
«Қизғалдоқ» конгресс-холлида бўлиб ўтган тадбирда зиёлилар, олимлар, мутахассислар, жамоатчилик ва давлат арбоблари, шунингдек, бизнес ва ижодий соҳа вакиллари иштирок этди. Президентнинг мамлакат тараққиёти ҳақидаги жиддий фикрлари ва танланган мулоҳазаларини ўз ичига олган янги нашр йиғилганлар томонидан юқори баҳоланди.
Тадбирни Чимкент шаҳар ҳокимининг ўринбосари Сарсен Қуранбек олиб борди. У ўз нутқида Президентнинг турли йиллардаги нутқларини яхлит динамикада кўриб чиқиш муҳимлигини таъкидлади.
У Давлат раҳбарининг турли босқичлардаги фикрлари бир нуқтада бирлашганда, мамлакат тараққиётининг босқичлари ва бурилиш нуқталари аниқ акс этишини таъкидлади.
Тадбирда Ж. Ташенов университети бошқаруви раиси, ҚР Миллий фанлар академияси академиги Оналбай Аяшев таълим ва фаннинг аҳамиятига тўхталди. Бугунги кунда таълим мамлакат тараққиётининг асосий устувор йўналишига айланганини таъкидлаб, у ёшларнинг касб танлашда ва мамлакат келажаги учун масъулияти ҳақида гапирди. Чимкент шаҳар Тиллларни ўқитиш методик маркази директори Амангелди Иманқулов эса миллий қадриятлар ва она тилининг тақдири ҳақида тўхталди. Унинг сўзларига кўра, она тили миллат хотираси ва авлодлар давомийлигининг олтин кўпригидир.
Қозоғистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, шоир ва таржимон Абай Калшабек сўзнинг қадр-қиммати ва масъулияти ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, истеъдодли ёзувчи учун ҳар бир сўз ҳалоллик ва самимийликнинг ўлчовидир.
Тадбирда "Адолатли жамият нафақат қонунлар, балки фуқароларнинг бир-бирига бўлган ишончи ва масъулияти билан ҳам шаклланади" деган фикр тез-тез билдирилган. Агар мамлакат мустақиллик йилларида босиб ўтган йўлга назар ташласак, жамият ва иқтисодиёт қанчалик ўзгармасин, адолат, қонунийлик ва таълим сифати доимо биринчи ўринда туради.
Нашр адолат, қонун устуворлиги, миллий ўзига хослик, таълим, рақамлаштириш ва экологик маданият каби 21 та асосий йўналишни ўз ичига олади. Иштирокчиларнинг фикрига кўра, тўплам замонавий давлат сиёсатининг асосий йўналишларини белгилайди. Китоб ёшлар, давлат хизматчилари ва Қурултой депутатлари учун ҳам катта аҳамиятга эга.
Учрашув давомида Қозоғистоннинг хизмат кўрсатган юристи, профессор Бекет Турғараев ҳам ўзининг самимий сўзларини билдирди:
— Бу Давлат раҳбарининг кўп йиллик фаолияти ва мамлакатни ривожлантириш бўйича қимматли фикрлари акс этган жуда муҳим асар. Мен китобни катта қизиқиш билан ўқидим. Мен ҳамкасбларим, дўстларим ва фарзандларимга «Әділетті қоғамға — шыншыл сөз» китобини ўқишни топширдим ва ҳатто уни ҳар бир хонадон учун стол китобига айлантиришни таклиф қилдим, — деди у.
Шуни таъкидлаш керакки, Президентнинг китоби илгари Алмати, Атирау, Павлодар, Қарағанди ва Шимолий Қозоғистон вилоятларида муҳокама қилинган. Тадбирнинг "Қизғалдоқ" конгресс-холлида ўтказилгани ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. 2025 йил апрель ойида Чимкентга ташрифи чоғида Қасим-Жомарт Тоқаев ушбу бинога "Қизғалдоқ" деб ном бериш таклифини қўллаб-қувватлади. Бугунги кунда шаҳарнинг асосий маданий марказига айланган ушбу сарой миллат келажаги ва адолат ҳақида жиддий фикрлар билдирди.
Учрашув якунида иштирокчилар фикр алмашдилар ва таклифлар билдирдилар.