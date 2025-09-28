Чимкент аэропорти Европа маълумотлар базасига киритилди
ASTANА. Кazinform — Чимкент халқаро аэропорти юк ташиш соҳасида Европа Иттифоқининг авиация хавфсизлиги бўйича қатъий талабларига тўлиқ мувофиқлигини тасдиқловчи сертификат олди. Бу ҳақда шаҳар ҳокимлигининг расмий сайти хабар берди.
Аэропорт RA3 (Regulated Agent Third Country) мақомини олди.
Аэропортга KZ/RA3/00004-01 ягона рўйхатга олиш рақами берилди ва расмий равишда Европа RA3 маълумотлар базасига киритилган. Ушбу мақом Европа мамлакатларига транзит пунктларида қўшимча текширувларсиз тўғридан-тўғри юк ташиш имконини беради.
— Бу юкларни етказиб бериш муддатларини тезлаштиради, логистика занжирларини соддалаштиради, ҳамкорлар учун вақт ва молиявий харажатларни камайтиради, халқаро авиаташувчилар ва логистика компаниялари учун шаҳар жозибадорлигини оширади.
Бу воқеа Чимкент учун катта стратегик аҳамиятга эга. Янги мақом аэропортнинг Марказий Осиёдаги энг йирик юк хабларидан бири сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди, хорижий авиакомпаниялар билан ҳамкорликни кенгайтиради ва Қозоғистоннинг ташқи иқтисодий алоқаларини ривожлантириш учун янги имкониятлар яратади, — дейилади хабарда.
RA3 сертификатини олиш Қозоғистоннинг халқаро транспорт ва савдо коридорларига интеграциялашуви йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳудуднинг инвестицион ва ишбилармонлик жозибадорлигини оширишга ҳам хизмат қилади.
Бундан ташқари, Чимкент аэропортида иккинчи учиш-қўниш йўлаги қурилади. Лойиҳа аэропортни халқаро даражадаги замонавий мультимодал хабга айлантириш дастурининг муҳим қисмидир.
Янги учиш-қўниш йўлаги узунлиги 3500 метрни, кенглиги эса 60 метрни ташкил қилади. ПСН-80 тоифасидаги қопламанинг мустаҳкамлиги унга юк кўтариш қобилияти юқори бўлган самолётларни жойлаштириш имконини беради.
Халқаро хавфсизлик стандартларига риоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Учиш-қўниш йўлаги чекланган ёки тўлиқ кўриниш шароитида ҳам самолётларни қабул қилиш имконини берувчи тизимлар билан жиҳозланади. Бу ҳаво қатновининг барқарорлиги ва ишончлилигини сезиларли даражада оширади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ушарал аэропортининг учиш-қўниш йўлагини реконструкция қилиш якунлангани ҳақида хабар берган эдик.