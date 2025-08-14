Ушарал аэропортининг учиш-қўниш йўлагини реконструкция қилиш якунланди
ASTANA. Kazinform - Президент Жетису вилояти ҳокими Бейбит Исабаевни қабул қилиб, вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва келгуси даврга мўлжалланган режалар тўғрисидаги ҳисоботни тинглади, дея хабар беради Kazinform агентлиги Ақордага таяниб.
Вилоят ҳокимининг маълум қилишича, 2025 йилнинг биринчи ярмида 178 миллиард тенге (ўсиш – 29,5 фоиз) инвестиция жалб қилинган. 2025-2027 йилларга мўлжалланган инвестиция портфели 10,6 минг иш ўрни яратиш билан 2,6 триллион тенгелик 128 та лойиҳадан шакллантирилди. Жумладан, кон-қайта ишлаш комбинати, “Қозоғистон-Хитой халқаро саноат шаҳри” саноат парки, шамол электр станцияси, халқаро юк ва йўловчи аэропорти қурилиши режалаштирилган.
Давлат раҳбарига агросаноат мажмуини ривожлантириш ҳақида маълумот берилди. Вилоятда жорий йилда 540 минг тонна лавлаги йиғиштириб, 78 минг тонна шакар етиштириш режалаштирилган.
Президентга вилоятнинг транспорт-логистика ва транзит салоҳияти ҳолати, инфратузилма лойиҳаларини амалга ошириш, аҳоли пунктларини газлаштириш, шунингдек, ижтимоий инфратузилма объектларини қуриш ва таъмирлаш ишлари ҳақида маълумот берилди.
Учрашувда туризм соҳасига алоҳида эътибор қаратилди. Бейбит Исабаев хабар берганидек, Алакўл қирғоғи инфратузилмасини янгилаш бўйича ишлар давом этмоқда: Ушарал аэропортининг учиш-қўниш йўлагини реконструкция қилиш ишлари якунланди, вилоятда канализация ва электр тармоқларини янгилаш ишлари давом этмоқда. Бундан ташқари, “Балқаш” сайёҳлик-рекреацион зонасининг бош режаси ишлаб чиқилди, Лепс - Балқаш кўли қирғоқ йўлини реконструкция қилиш тугалланди, муҳандислик инфратузилмасини қуриш лойиҳаси амалга оширилмоқда, Алмати - Ўскемен - Лепси - Ақтоғай йўлини реконструкция қилиш 2025 йил охиригача якунланади.
Қасим-Жомарт Тоқаев шакар саноатини янада ривожлантириш, аҳолини табиий газ билан таъминлаш, шунингдек, туризм инфратузилмасини яхшилаш ва сайёҳлар учун қулай шароитлар яратиш чора-тадбирларини кўриш муҳимлигини таъкидлади. Уй-жой коммунал хўжалиги ва ижтимоий соҳа объектларининг бўлажак иситиш мавсумига тайёргарлигини назорат қилиш топширилди.