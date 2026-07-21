Чилида сунъий интеллект суғориш пайтида сув сарфини 54% га камайтирди
ASTANА. Кazinform – Чилидаги Ла Серена университети томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа қишлоқ хўжалиги экинларини суғориш пайтида сув сарфини 54,4% га камайтирди, деб хабар беради TV BRICS.
Сунъий интеллект ва тупроқ намлиги сенсорларига асосланган технология Кокимбо минтақасидаги кичик ва ўрта фермерларга иқлим ўзгариши оқибатларига қарши курашишда ёрдам бериш учун мўлжалланган.
Маҳаллий El Maipo нашрининг хабар беришича, "Маҳсулдорликни ошириш учун ақлли қишлоқ хўжалиги" лойиҳаси ақлли сенсорлар, автоматлаштириш тизимлари ва сунъий интеллектдан фойдаланади. Ишлаб чиқилган тизим тупроқ намлигини ўлчайди ва фақат ўсимлик сувга муҳтож бўлганда суғоришни автоматик равишда фаоллаштиради. Бу самарасиз сув сарфини камайтириш учун арзон ускуналардан фойдаланиш имконини беради.
— Биз минтақадаги кичик ва ўрта фермерларга сунъий интеллект ва сенсор тизимларига асосланган автоматлаштирилган суғориш орқали қурғоқчилик оқибатларини енгиб ўтишга ёрдам берадиган арзон технологик ечимни тақдим этишга интиламиз, деди — лойиҳа раҳбари, Ла Серена университети тадқиқотчиси Умберто Фариас.
Кокимбо минтақаси губернатори Кристобаль Хулиа тупроқ намлигини ўлчаш учун микроконтроллерлар ва сунъий интеллектдан фойдаланилаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, бу сув ресурсларини самаралироқ бошқариш имконини беради.
Лойиҳа шунингдек, ушбу технологияларни қишлоқ хўжалиги мактабларига ҳам жорий этмоқда. Мақсад қишлоқ жойларидаги ўқувчиларни замонавий инновациялар билан таништиришдир.
Эльки водийси қишлоқ хўжалиги мактаби директори Сесилия Диас талабалар тизимлар билан амалий тажриба орттиришлари, уларни йиғишлари ва қисмларга ажратишлари мумкинлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бу битирувчиларга меҳнат бозорига саноатда талаб юқори бўлган кўникмалар билан кириш имконини беради.
Ла Серена университети ушбу технологияни бошқа таълим муассасалари ва қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари орасида кенг жорий этишни режалаштирмоқда. Бу иқлим ўзгариши шароитида сув ресурсларини оқилона бошқаришга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, Мюнхен сув танқислиги туфайли биринчи марта сувдан фойдаланишга чекловлар қўйди.