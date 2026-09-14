Чилида қариялар уйида содир бўлган ёнғинда 16 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Чили жанубидаги қариялар уйида содир бўлган ёнғинда камида 16 киши ҳалок бўлди. Ҳодиса жума куни кечқурун содир бўлган, деб хабар беради Xinhua ахборот агентлиги.
Ёнғин 12 сентябрь кечаси маҳаллий вақт билан соат 22:30 атрофида қариялар уйида содир бўлган. Полиция ходимининг сўзларига кўра, бинода яшовчилардан атиги 10 киши хавфсиз жойга эвакуация қилинган. Қолган 16 киши ҳалок бўлган.
Воқеа жойига ўт ўчириш бўлимлари ва тиббий гуруҳлар, шунингдек, қўшни муниципалитетларнинг хизматлари юборилган. Ўт ўчирувчилар ва тиббиёт ходимлари жароҳатланганларга ёрдам кўрсатиб, уларни касалхоналарга етказишди.
Ўт ўчирувчилар, полиция ходимлари ва маҳаллий муниципалитет мутахассислари тонг отгунча воқеа жойида ишладилар, вайроналарни тозаладилар ва ҳудудни ўраб олдилар.
Ҳозирда ёнғин сабабини аниқлаш бўйича тергов олиб борилмоқда.