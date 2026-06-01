Чет эллик ҳарбийлар Қозоғистонда тил курсларини тугатганликлари ҳақида сертификатлар олдилар
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Миллий мудофаа университети хорижий талабалар учун қозоқ ва рус тилларида интенсив курслар ташкил этди, деб хабар беради Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати.
Курс битирувчиларига сертификатларни топшириш маросимида АҚШнинг Қозоғистондаги элчиси Жулие Стафф, Қозоғистондаги Франция элчихонасидаги ҳарбий атташеси полковник Роберт Аземан ва Туркиянинг Қозоғистондаги ҳарбий атташеси полковник Муждат Бектош иштирок этди.
Тантанали тадбир иштирокчиларини Қозоғистон Миллий мудофаа университети раҳбари генерал-майор Бауржан Абжанов кутиб олди. У профессор-ўқитувчиларга уларнинг профессионаллиги ва ўқитиш усулларини чуқур билгани учун самимий миннатдорчилик билдирди. Бунинг натижасида талабалар ўқув дастурини муваффақиятли ўзлаштирганликларини таъкидлади.
— Тил тайёргарлиги — замонавий ҳарбий хизматчини шакллантиришнинг ажралмас қисми. Тил курси уларнинг профессионал имкониятларини кенгайтиради. Шу билан бирга, бу халқаро даражада самарали ҳамкорликни таъминлайди ва ўзаро ҳурмат ва ишончга асосланган конструктив мулоқотни ўрнатишга ҳисса қўшади, — деди у.
Ўз навбатида, АҚШ элчиси Жули Стаффт тренингни ташкил этгани учун университет раҳбариятига миннатдорчилик билдирди. Унинг таъкидлашича, майор Эбигейл Блоунт Қозоғистон Республикаси Миллий мудофаа университетида тил дастурини ўзлаштирган АҚШ Қуролли Кучларининг биринчи ҳарбий хизматчисидир. Элчининг сўзларига кўра, ушбу тадбир ҳарбий таълим соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.
Туркиялик ҳарбий хизматчилар — катта лейтенантлар Демир Каан, Нусрет Кодор, бош сержант Сердар Бинзеофицер ва Франция Қуролли Кучлари офицери майор Фредерик Галлуа Миллий мудофаа университетида рус тили бўйича интенсив курсларда қатнашдилар.
Бундан ташқари, уч нафар турк ҳарбий хизматчиси қозоқ тилида курс дастурини ўзлаштирди. Улар катта лейтенантлар Ваҳит Элалмиш, Мелиҳ Балкаш ва катта сержант Ҳусайин Эфе.