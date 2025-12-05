Qozog‘istonga tur sotish: Xorijiy sayyohlarning qiziqishi 3 barobar oshdi
ASTANA. Kazinform — Qozog‘istonga turlar sotadigan ixtisoslashgan platformalar o‘rtasida tadqiqot o‘tkazildi. Natijada, Qozog‘istonga tashrif buyurishni tavsiya qiladigan 5 ta mamlakatdan xorijiy onlayn sayyohlik agentliklarida 962 ta tur aniqlandi. Bu 2023 yilga nisbatan qariyb 3 baravar ko‘p. Bu haqda «Kazakh Tourism» MK kompaniyasi xabar berdi.
Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, sayohatchilarning takliflarining aksariyati Almati va Almati viloyatiga to‘g‘ri keladi. Astana uchinchi o‘rinda.
– Qozog‘istonning bir nechta hududlarini bir vaqtning o‘zida qamrab oluvchi turlar soni sezilarli darajada oshdi. Ularning soni 2023 yilga nisbatan qariyb 7 baravar oshdi. Bu xorijiy auditoriyaning qiziqarli va uzoq yo‘nalishlarga qiziqishi ortganidan dalolat beradi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari Qozog‘iston asosiy bozorlardagi mavqeini sezilarli darajada mustahkamlaganini ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqot asosida turoperatorlar salohiyat va yangi rivojlanish imkoniyatlarini aniq baholay olishadi, - deb ta’kidladi «Kazakh Tourism» MK” AJ Turizmni rivojlantirish departamenti direktori Marjan Traispayeva.
Xorijiy auditoriyaning qiziqishlarini o‘rganish Qozog‘iston turistik mahsulotlariga bo‘lgan talab tarkibidagi farqlarni ko‘rsatadi.
Yevropalik sayohatchilar eko-sarguzasht yo‘nalishlari, etnik-madaniy dasturlar va shahar turlariga ustuvor ahamiyat berishadi.
Xitoylik sayyohlar chegaralararo va aralash sayohatlarga juda qiziqishadi. Ctrip platformasida topilgan turlarning deyarli yarmi mintaqadagi bir nechta mamlakatlarni bir vaqtning o‘zida qamrab oluvchi marshrutlardan iborat.
Janubiy koreyalik mehmonlar ko‘pincha faol dam olishni madaniy va tabiiy diqqatga sazovor joylar bilan birlashtirgan eko-sarguzasht turlari va aralash dasturlarni tanlaydilar.
Fors ko‘rfazi mamlakatlaridan kelgan sayohatchilar asosan Qozog‘istondagi eko va etno-turizm elementlari bilan shahar turlariga e’tibor berishadi.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘istonning turizm xizmatlari eksporti yarim yil ichida 18 foizga o‘sdi.