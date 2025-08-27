Чемпионлар лигасининг асосий босқичига чиққан 32 жамоа аниқланди
ASTANA. Kazinform – Футбол бўйича UEFA Чемпионлар лигаси асосий босқичига йўллама олган 32 жамоа маълум бўлди.
Мазкур турнирда алматилик «Қайрат» плей-офф босқичида Шотландиянинг «Селтик» жамоасини (0:0, 0:0, пенальти бўйича 3:2) мағлуб этиб, асосий босқичга йўл олган эди.
Асосий босқичда жами 36 жамоа иштирок этади. Ҳар бир жамоа саккизта ўйин ўтказади. Биринчи тур жорий йилнинг 16 сентябрида бошланса, саккизинчи тур 2026 йилнинг 28 январида бўлади. Плей-офф 16-18 февралда, 1/8 финал 10-11 мартда, 1/4 финал 7-8 апрелда, ярим финал 28-29 апрелда, финал эса 30 май кунига белгиланган.
Алматилик «Қайрат»дан ташқари асосий босқичга кипрлик «Пафос» ва норвегиялик «Буде-Глимт» жамоалари ҳам йўллама олди. Ундан олдин мазкур босқичда иштирок этадиган 29 жамоа аниқ бўлган эди. Улар орасида «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл» (ҳаммаси – Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (ҳаммаси – Италия), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» (ҳаммаси – Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия Дортмунд» (ҳаммаси – Германия), «ПСЖ», «Марсель», «Монако» (ҳаммаси – Франция), ПСВ, «Аякс» (иккаласи – Нидерландия), «Спортинг» (Португалия), «Юнион» (Бельгия), «Галатасарай» (Туркия), «Славия» (Чехия) ва «Олимпиакос» (Юнонстон) бор.
Энди 27 август куни Озарбайжоннинг «Карабах» ва Венгриянинг «Ференцварош» (биринчи ўйин 3:1), Бельгиянинг «Брюгге» ва Шотландиянинг «Рейнжерс» (биринчи ўйин 3:1), Португалиянинг «Бенфика» ва Туркиянинг «Фенербахче» (биринчи ўйин 0:0), Даниянинг «Копенгаген» ва Швейцариянинг «Базель» (биринчи ўйин 1:1) жуфтликларида ғолиб аниқланади.
Бундан аввал қозоғистонлик «Қайрат» командаси футболдан Чемпионлар лигаси асосий босқичига йўлланма олгани ҳақида ёзган эдик.