Чемпионлар лигаси: "Қайрат" - "Селтик" учрашувига кимлар ҳакамлик қилади
ASTANА. Кazinform — UEFА Чемпионлар лигаси плей-офф босқичидан ўрин олган Алмати шаҳрининг “Қайрат” ва Шотландиянинг “Селтик” клублари ўртасидаги жавоб учрашувини қайси давлат ҳакамлари бошқариши маълум бўлди.
Ўйин 26 август куни Қозоғистон вақти билан 21:45 да бошланади ва «Qazsport» телеканали орқали жонли эфирда намойиш этилади.
Ҳакамлар бригадасини италиялик Маурицио Мариани бошқаради. Унга ҳамюртлари Даниеле Биндони ва Альберто Тегони ёрдам беришади. Тўртинчи ҳакам сифатида худди шу мамлакатдан Маттео Маркетти ишлайди.
Турнирнинг дастлабки учта саралаш босқичида алматилик футболчилар Словениянинг “Олимпия” (1:1, 2:0), Финляндиянинг КуПС (0:2, 3:0)клубларини, Словакиянинг “Слован” клубини(1:0, 0:1, пенальтилар сериясида 4:3) мағлуб этган эди.
“Селтик” Чемпионлар лигасидаги илк ўйинини плей-оффдан бошлади.
Жамоалар биринчи учрашувда 0:0 ҳисобидаги дуранг билан кифояланган эди.