11:10, 03 Апрель 2026 | GMT +5
Челябинск-Москва йўловчи поезди рельсдан чиқиб кетди
ASTANA. Kazinform - Москва вақти билан соат 6:26 да Ульяновск вилоятидаги Бряндино станцияси яқинида 302-сонли Челябинск-Москва йўловчи поездининг етти вагони рельсдан чиқиб кетди, деб хабар беради Kazinform.
“Россия темир йўллари” матбуот хизматининг хабар беришича, жароҳатланганлар ҳақидаги маълумотларга аниқлик киритиляпти. Воқеа жойига фавқулодда хизматлар чақирилган. Ҳаракат ушбу участкада вақтинча тўхтатилган.
Рейсдан чиқиш муаммосини ҳал қилиш учун воқеа жойига Ульяновск, Бугульма, Сизрань ва Рузаевка станцияларидан таъмирлаш поездлари жўнатилган.
Ҳодисанинг сабаблари аниқланяпти. Россия темир йўллари компания бош директори Олег Белозеров бошчилигидаги фавқулодда вазиятлар штаби тузилган.