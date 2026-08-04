"Челси"даги рақобат: Дастан Сатпаевнинг асосий рақиблари номи маълум қилинди
ASTANА. Кazinform — Британиянинг Daily Mail нашри 2026/27 йилги мавсум арафасида Лондоннинг "Челси" жамоасида бўлиб ўтган юқори рақобатга эътибор қаратди, деб хабар беради Sports.kz.
Нашр маълумотларига кўра, жамоа бош мураббийи Хаби Алонсо асосий таркибда 46 нафар футболчига эга. Янги трансферлар туфайли бу кўрсаткич ҳали ҳам ошиши мумкин.
Британиялик журналистлар шунингдек, Қозоғистон терма жамоасининг 17 ёшли ҳужумчиси Дастан Сатпаевга эътибор қаратиб, у "Челси" ҳужумчиси сифатида асосий таркибда ўрин олиш учун қаттиқ рақобатга дуч келишини ёзишди.
— Бир йиллик ижарадан сўнг Николас Жексон ҳужумчилар сафига қайтди. Шунингдек, жамоага 2025 йил февраль ойида шартнома имзолаган, аммо жамоага фақат шу йилнинг август ойида қўшиладиган ёш қозоғистонлик юлдуз Дастан Сатпаев ҳам қўшилади, — деб ёзади Daily Mail.
Нашр шунингдек, Хаби Алонсо бошчилигида мавсумолди ўртоқлик ўйинларида иштирок этганига қарамай, Сатпаев ҳали клуб расмий веб-сайтидаги асосий таркиб рўйхатига киритилмаганлигини таъкидлади.
— Алонсо қўл остида ўйнаганига қарамай, Сатпаев клуб расмий веб-сайтидаги асосий таркиб рўйхатига киритилмаган, — дейилади мақолада.
Нашрга кўра, қозоғистонлик футболчининг ҳужумдаги асосий рақобатчилари Жоао Педро, Лиам Делап, Марк Гиу, Дэнни Уэлбек, Эмануэль Эмега ва ижарадан қайтган Николас Жексон.
Daily Mail хабарига кўра, "Челси" раҳбарияти таркибдаги ўйинчилар сонини камайтириш учун бир қатор ўйинчиларни сотиши ёки ижарага бериши керак бўлади. Баъзи позицияларда битта ўрин учун саккизтагача ўйинчи курашмоқда.
Бундан ташқари, Михаил Мудрикнинг допинг иши бўйича ишдан кейин жамоага қайтиши Хаби Алонсо учун қўшимча қийинчиликлар туғдирди. Украиналик қанот ҳимоячиси яна "Челси" билан машғулот ўтказди ва ҳужумда ўйнаш вақти учун даъвогарлар қаторида.
Бир нечта футболчилар аллақачон клубни тарк этиш арафасида. "Челси" "Комо"га Трево Чалобани алмаштириш бўйича музокаралар олиб бормоқда, «Кристал Пэлас» ва «Вест Хэм» эса Аксель Дисасига қизиқиш билдирмоқда.
Дастан Сатпаев профессионал фаолиятини "Челси"да юқори рақобат шароитида бошлайди. Энди Хаби Алонсо қозоғистонлик ҳужумчини асосий таркибда қолдириш, ёшлар жамоасида ўйнаш ёки ижарага бериш тўғрисида қарор қабул қилиши керак.