Чехияда Стоунхенждан минг йил олдин қурилган қадимий иншоот топилди
ASTANА. Кazinform – Археологлар Чехиянинг Хлеби қишлоғи яқинида 6500 йилдан ортиқ тарихга эга улкан думалоқ иншоотни топдилар. У машҳур Стоунхенждан минг йил олдин қурилган, деб хабар беради BILD.
Диаметри тахминан 230 метр бўлган мажмуа Марказий Чехияда жойлашган ва Марказий Европадаги ўз туридаги энг қадимги иншоотлардан бири ҳисобланади.
Иншоотнинг ер усти қисми сақланиб қолмаган. Бироқ, тадқиқотчилар 2,5 метрдан ортиқ чуқурликдаги чуқур ва марказга олиб борадиган 12 та кириш изларини топдилар. Қазиш ишлари раҳбари Петр Криштуфнинг сўзларига кўра, уларнинг жойлашуви тасодифий эмас ва Қуёш ва Ойнинг ҳаракатини кузатиш билан боғлиқ.
Баъзи киришлар ёз ва қишки тенгкунликларда Қуёш чиқиши ва ботиш нуқталарига йўналтирилган. Қолганлари Ойнинг перигея нуқталарига мос келади, бу тахминан ҳар 18 йилда такрорланади.
— Биз Стоунхенжнинг асосий ўқида ҳам худди шундай тамойилни кўрамиз. Энди биз бу иншоот шунга ўхшаш тарзда лойиҳалаштирилганини кўрмоқдамиз, — деди Криштуф.
Мажмуа диний аҳамиятга ҳам эга бўлган бўлиши мумкин. Археологлар чуқурдан ҳайвон суякларини, жумладан, буқа бош суяклари ва шохларини топдилар. Улар, айниқса, кириш жойлари яқинида жуда кўп эди.
Тадқиқотчилар буқа шохлари дарвозаларни безаш учун ишлатилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқдалар. Буқа Европадаги биринчи деҳқончилик жамоалари учун куч ва унумдорлик рамзи бўлган.
Эслатиб ўтамиз, археологлар Мисрда Қадимги подшоҳлик даврига оид қабрларни топдилар.