Чехияда нархларнинг ўсиши янги рекорд ўрнатди
ASTANА. Каzinform — Октябрь ойида Чехияда истеъмол нархлари йиллик ҳисобда 2,5 фоизга ошди. Чехия статистика бошқармаси маълумотларига кўра, сентябрь ойида инфляция 2,3 фоизни ташкил этган эди, деб хабар беради АЗEРТАДЖ.
Dnes нашрининг хабар беришича, нархларнинг ошишига асосий сабаб озиқ-овқат ва алкоголсиз ичимликлардир. Уларнинг нархлари ой давомида 1,1 фоизга ва йиллик ҳисобда 3,6 фоизга ошди. Хусусан, кофе нархи тахминан чоракка, шоколад ва қандолат маҳсулотлари эса 18 фоизга ошди. Сут, пишлоқ ва тухум нархи тахминан 8 фоизга, гўшт 6 фоиздан ортиққа, нон ва дон маҳсулотлари 3 фоизга ошди. Спиртли ичимликлар 4 фоизга, сигареталар эса 6 фоизга ошди.
Нафақат озиқ-овқат, балки уй-жой ва хизматлар ҳам бюджет юкига таъсир кўрсатди. Квартира ижараси 5,8 фоизга, сув 4,2 фоизга, канализация хизматлари 3,7 фоизга, иситиш ва иссиқ сув 1,8 фоизга ошди. Шу билан бирга, электр энергияси нархлари 3,6 фоизга, газ 7,9 фоизга ва қаттиқ ёқилғи 2,6 фоизга пасайди.
Умумий овқатланиш ва меҳмонхона хизматлари ҳам қимматлашди: ресторан ва кафелар 4,4 фоизга, меҳмонхоналарда яшаш нархи эса 6,6 фоизга ошди. Кийим-кечак нархи 1,6 фоизга, пойабзал нархи эса 3,3 фоизга пасайди.
Иқтисодчиларнинг таъкидлашича, энергия нархларининг пасайишига қарамай, озиқ-овқат ва уй-жой нархларининг ошиши ҳали ҳам оила бюджетига босим ўтказмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Чехияда аҳоли сони йилдан-йилга камайиб бормоқда.