Чехияда аҳоли сони йилдан-йилга камайиб бормоқда
ASTANA. Kazinform — Чехияда 2025 йилнинг биринчи олти ойида аҳоли сони 27 минг кишидан кўпроққа камайди, деб ёзади АЗЕРТАДЖ.
Чехия Статистика бошқармаси (ČSO) маълумотларига кўра, ҳозирда мамлакатда 10,88 миллионга яқин аҳоли истиқомат қилади.
Аҳолининг камайишига асосий сабаб - ўлим сони туғилганлар сонидан кўп.
Январь-июнь ойларида мамлакатда 60 мингга яқин одам вафот этди, туғилганлар сони эса 40 мингдан кам.
Хусусан, биринчи ярим йилликда 37,4 минг бола туғилди, бу ўтган йилга нисбатан 4,9 минг болага кам. Шундай қилиб, туғилиш даражаси 12 фоизга камайди.
ČSO ушбу салбий демографик тенденция сўнгги тўрт йил давомида давом этаётганини таъкидлади.
Бундан ташқари, миграция ўсишининг пасайиши ҳам вазиятни янада оғирлаштирди.
Ҳисобот даврида Чехияга 49,6 минг киши келган, бу ўтган йилга нисбатан 9,6 минг кишига кам.
Шу билан бирга, 56,4 минг киши мамлакатни тарк этган, бунинг натижасида миграция сальдоси салбий бўлган, Чехия эса 6,9 мингга яқин одамини йўқотган.
Статистика департаментининг аниқлик киритишича, бу кўрсаткич хорижликларга берилган вақтинчалик яшаш учун рухсатномалар муддати тугаши билан боғлиқ – айрим хорижий фуқароларнинг ҳужжатлари август ойи охирида тугаган.
Келган ва кетаётганларнинг аксарияти Украина фуқароларидир. Бундан ташқари, экспертлар 2024 йилнинг шу даврига нисбатан никоҳлар сони сезиларли даражада камайганини қайд этган.
Аввал хабар қилинганидек, Чехияда муҳтож ёлғиз ота-оналар сони ортиб бормоқда.