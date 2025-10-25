Чехия Қозоғистонни Марказий Осиёдаги асосий ҳамкорларидан бири деб билади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Чехияга зиғир, кунгабоқар уруғлари ва ёнғоқлар, дуккаклилар ва балиқчилик маҳсулотларини экспорт қилади. Бу ҳақда ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Ермек Кенжеханули Чехия Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Павел Секач билан учрашув ўтказди.
Томонлар ўсимликчилик, чорвачилик, аквакультура ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш соҳаларида икки томонлама ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва истиқболларини муҳокама қилди.
— 2024 йил якуни бўйича қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг товар айланмаси 20,8 миллион АҚШ долларини ташкил этиб, ўтган йилга нисбатан 13 фоизга ўсди. 2025 йилнинг 8 ойида бу кўрсаткич 10,7 миллион АҚШ долларини ташкил этди, — дейилади хабарда.
Қозоғистон Чехияга зиғир ва кунгабоқар уруғлари, ёнғоқлар, дуккаклилар ва балиқчилик маҳсулотларини экспорт қилади.
Икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ҳамкорлик салоҳияти ҳозирги даражадан анча юқори эканлигини қайд этиб, Ермек Кенжеханули ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, қишлоқ хўжалиги хомашёсини қайта ишлаш соҳасида ҳамкорликни ривожлантириш бўйича қўшма ишларни фаоллаштиришни таклиф қилди.
Томонлар селекцион чорвачиликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратдилар.
2011-2024 йилларда Қозоғистон Чехиядан 12 минг бошдан ортиқ симменталь ва герефорд зотли қорамол олиб келди.
Учрашувда Чехия селекциясининг генетик материалини қайта етказиб бериш, Қозоғистоннинг иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда чорва молларини боқиш ва сақлаш технологияларидан фойдаланиш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Қозоғистон томони чорвачилик комплексларини лойиҳалашда Чехия технологияларидан фойдаланиш ва энергия тежамкор ечимларни жорий этишдан манфаатдорлигини билдирди.
— Музокараларнинг яна бир блоки балиқчилик ва сув хўжалигини ривожлантиришга бағишланди. 2018 йилдан буён С.Сейфуллин номидаги Қозоғистон агротехника университети Чехия Республикасининг Жанубий Чехия университети билан ҳамкорлик қилади, унинг доирасида Қозоғистон-Чехия аквакультура маркази ташкил этилди, — деб ёзади вазирлик матбуот хизмати.
Марказ қимматбаҳо балиқ турларини кўпайтириш, қўшма илмий лойиҳаларни амалга ошириш билан шуғулланади. Томонлар тажриба алмашишни давом эттириш ва кадрлар тайёрлаш бўйича қўшма дастурларни амалга оширишга келишиб олдилар.
Қозоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, жумладан, деҳқончиликнинг аниқ тизимлари, автоматлаштирилган суғориш ва сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш бўйича Чехия тажрибасини ўрганишга қизиқиш билдирди.
Ўз навбатида Павел Секач Чехия Қозоғистонни Марказий Осиёдаги асосий ҳамкорларидан бири деб билишини ва чорвачилик, қишлоқ хўжалиги техникаси ва илмий алмашинув соҳаларида ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдор эканини таъкидлади.
Учрашув якунлари бўйича томонлар икки томонлама ҳамкорликни чуқурлаштириш ва аниқ қўшма лойиҳаларни амалга оширишга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
