Cerberus Қозоғистонда янги иш ўринларини яратади - Брайан Хук
NEW YORK. Кazinform — Cerberus Capital Management бошқаруви раисининг глобал инвестициялар бўйича ўринбосари Брайан Хук Kazinform агентлигига берган интервьюсида Қозоғистон Президенти билан Нью-Йоркдаги учрашуви ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди.
— Ҳозиргина Президентимиз билан учрашувдан чиқдингиз. Ушбу учрашув ҳақида ўз фикрингизни баҳам кўра оласизми?
— Президент ва унинг жамоаси билан ажойиб учрашув ўтказдик. Биз бир неча йилдан буён жуда яқин ҳамкорлик қилиб келмоқдамиз ва Президент Қозоғистон иқтисодиётини ривожлантиришга кўмаклашаётган ва амалга ошираётган иқтисодий қарашларидан жуда мамнунмиз.
Унинг ҳукуматга мурожаатида акс этган сунъий интеллект, Қозоғистоннинг адолатли ва кучли келажаги, кучли бўлиш учун иқтисодиётни модернизация қилиш кераклиги ҳақидаги қарашлари менга жуда ёқади. Бу эркин бозорлар ва хусусий секторни қўллаб-қувватлашни талаб қилади ва шунинг учун биз Қозоғистон компаниялари ва Ўрта коридорга сармоя киритиш масаласини муҳокама қилмоқдамиз, бу Қозоғистоннинг янада кучли бўлишига ва сунъий интеллект, энергетика, ядро энергетикаси, рақамли технологиялар, логистика ва телекоммуникациялар каби соҳаларда етакчи ўринни эгаллашига ёрдам беради.
Иқтисодиётни юксалтиришга ёрдам берадиган ва Президентнинг Қозоғистон келажаги учун тўғри бўлган қарашларини қўллаб-қувватлашимиз мумкин бўлган соҳалар ҳам кўп.
— Режаларингиз ва қарашларингиздан келиб чиқиб, инсоний ўлчовга қўшган ҳиссангиз ҳақида гапириб берсангиз? Айтмоқчиманки, Сиз иш ўринлари, таълим ёки мутахассислар алмашинувини яратишни режалаштиргандирсиз.
— Президент ва унинг жамоаси билан муҳокама қилаётган ишимиз Қозоғистонда янги иш ўринлари яратиш бўлиб, биз буни компанияларни сотиб олиб, уларни аввалгидан ҳам муваффақиятлироқ қилиш орқали амалга оширишни хоҳлаймиз.
Биз нафақат Қозоғистонда, балки Каспий минтақасининг Ўрта коридоридаги компанияларга ҳам сармоя киритишимиз мумкин, улар иқтисодий ўсишга ҳисса қўшади.
Биз касбий тайёргарлик ва билим ва кўникмаларни узатишни таъминлашни мақсад қилганмиз. Cerberus компанияни сотиб олгач, биз иш жойини яхшилаш, ходимлар сонини кўпайтириш, уларнинг ўз ишларида муваффақиятга эришиши ва уларни янада порлоқ келажак билан таъминлаш учун маҳаллий аҳоли билан яқиндан ҳамкорлик қиламиз.
Эслатиб ўтамиз, учрашув чоғида Қасим-Жомарт Тоқаев Cerberus Capital Management компаниясининг инвестицияларни бошқариш бўйича глобал етакчилигини юқори баҳолаб, компаниянинг Транскаспий халқаро транспорт йўналишини (ТХТЙ, “Ўрта йўлак” деб ҳам аталади) ривожлантириш доирасида инфратузилма лойиҳаларини молиялаштиришга бўлган қизиқишини олқишлади.
Аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Нью-Йоркда амалий ташриф билан бўлгани ҳақида хабар берилган эди.