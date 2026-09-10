Буюк Британияда ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимидаги носозлик сабабли 2 мингга яқин рейс бекор қилинди
ASTANA. Kazinform – Буюк Британияда ҳаво ҳаракатини бошқариш тизимининг бир неча соат ишдан чиқиши натижасида 2 мингга яқин рейс бекор қилинди, деб хабар беради Reuters агентлиги.
Ҳаво ҳаракатини бошқариш тизими NATSда юзага келган техник носозлик оммавий кечикишлар ва рейсларнинг бекор қилинишига сабаб бўлди. Натижада юз минглаб йўловчилар сафар давомида қийинчиликларга дуч келди.
Тизим тикланганидан сўнг йирик аэропортларда рейслар қайта амалга оширила бошланди. Бироқ носозлик оқибатлари чоршанба, 9 сентябрда ҳам сақланиб қолди. Самолётлар ва экипажларнинг тегишли аэропортларда бўлмагани рейслар жадвалига таъсир қилишда давом этди.
Буюк Британия ҳукумати NATS компаниясига воқеа сабабларини аниқлаш учун тергов ўтказишга бир ҳафта муҳлат берди. Шунингдек, ҳукумат авиация соҳасидаги тартибга солувчи органга мустақил текширув ўтказишни топширди.
Reuters маълумотларига кўра, тизимдаги носозлик авиакомпанияларга миллионлаб фунт стерлинг миқдорида зарар келтирган.