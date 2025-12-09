Буюк Британияда хавфли вируснинг янги штамми топилди
ASTANА. Кazinform — Буюк Британия Соғлиқни сақлаш хавфсизлиги агентлиги (UKHSA) Англияда mpox вирусининг янги штамми топилганини эълон қилди, деб хабар беради Sky News.
Инфекция яқинда Осиёдан қайтган одамда аниқланди.
UKHSA маълумотларига кўра, геномик тестлар шуни кўрсатдики, янги штаммда mpox вирусининг иккита кичик тури элементлари мавжуд. Бу турли вирусли насллардан генетик материални ўз ичига олган рекомбинант шаклдир.
Агентлик шифокори Кэти Синка вирус эволюцияси табиий жараён эканлигини ва кейинги таҳлиллар mpoxнинг келажакда қандай ўзгаришини яхшироқ тушунишга ёрдам беришини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, касаллик одатда енгил бўлса-да, жиддий асоратларни келтириб чиқариши мумкин. Шу нуқтаи назардан, эмлаш вирус билан инфекциянинг олдини олиш ва жиддийроқ оқибатлардан ҳимоя қилишнинг самарали чораси бўлиб қолмоқда.
Mpoх белгилари орасида пуфакчалар, доғлар ёки яралар билан тери тошмаси, шунингдек, иситма, бош оғриғи, мушак ва бел оғриғи мавжуд. Тошма одатда касалликнинг дастлабки кунларида пайдо бўлади.
Вирус шикастланган тери билан бевосита алоқа орқали тарқалади. Инфекция яқин жисмоний алоқа орқали юқади. У кийим ёки чойшаб каби нарсалар орқали ҳам юқиши мумкин.
Эмлаш ва гигиена каби профилактика чоралари инфекция тарқалишидан ҳимоя қилишнинг асосий воситаси бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Россияда коронавируснинг янги штамми тарқалгани ҳақида хабар берган эдик.