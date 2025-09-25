Буюк Британияда Европа аэропортларига киберҳужум уюштирганликда гумонланувчи шахс ҳибсга олинди
ASTANА. Кazinform — Лондондаги Хитроу каби Европанинг бир қанча аэропортлари фаолиятини бир неча кун давомида тўхтатишга сабаб бўлган киберҳужумга алоқадорликда гумон қилинган шахс ҳибсга олинди, деб хабар берди BBC.
Жиноятчиликка қарши кураш миллий агентлигининг маълум қилишича, Ғарбий Сассексда 40 ёшли эркак ҳибсга олинган.
Collins Aerospace томонидан ишлаб чиқилган ва бир нечта авиакомпаниялар томонидан қўлланиладиган багажни қайта ишлаш ва рўйхатга олиш тизимидаги носозлик туфайли юзлаб рейслар кечиктирилди. Баъзи ҳолларда йўловчилар қоғоз ва қалам ёрдамида қўлда текширилган.
— Бу ҳибсга олиш ижобий қадам бўлса-да, тергов ҳали бошланғич босқичда, яъни тўлиқ эмас, — деди ЖМА Миллий кибержиноятчилик бўлими раҳбари Пол Фостер.
Эслатиб ўтамиз, Копенгаген ва Осло аэропортларида дронлар туфайли рейслар қолдирилди.