Буюк Британияда электрон шахсий гувоҳнома жорий этилади
Бош вазир Стармер бундай мажбурий гувоҳнома ноқонуний ишга жойлашиш ва натижада ноқонуний иммиграцияга қарши курашда ёрдам беради, деб умид қилмоқда. Ҳукумат, шунингдек, электрон идентификаторни ишга жойлашиш ва турар жой учун мажбурий қилиб, шахснинг Буюк Британияда яшаш ва ишлаш ҳуқуқини текшириш воситасига айлантиришни режалаштирмоқда.
Ҳозирда Буюк Британия резидентининг шахси ва мақоми жисмоний ҳужжатлар - паспортлар, ҳайдовчилик гувоҳномалари ва хорижий шахсий гувоҳномалар ёрдамида текширилади. Бироқ, истиснолар мавжуд: масалан, Брекситдан олдин Буюк Британияда яшаган ЕИ фуқаролари яшаш учун рухсатномаларни мамлакат Европа Иттифоқидан ҳақиқий чиқиб кетгандан сўнг, Европа Иттифоқининг EU Settlement Scheme онлайн системаси орқали фақат электрон шаклда олган.
Янги электрон гувоҳноманинг дизайни ва функционаллиги кенг жамоатчилик муҳокамаси орқали аниқланиши кутилмоқда. Парламент ҳам бу борада қонун қабул қилиши керак.
Электрон идентификатор ғоясини тарғиб қилувчи Labour Together, Меҳнат таҳлил маркази веб-сайти уни BritCard деб номлашни таклиф қилади.
— BritCard — рақамли, текширилиши мумкин бўлган шахсий маълумотлар тўплами бўлиб, фойдаланувчининг смартфонига юклаб олинади ва уларнинг иммиграция мақомини тасдиқлаш учун ишлатилади. Бу иш берувчилар ва уй эгалари юклаб олиши мумкин бўлган бепул дастур ёрдамида бир зумда текширилади, — дейилади Labour Together таклифларида.
Кейинчалик, таклифлар шуни кўрсатадики, электрон идентификаторга ҳайдовчилик гувоҳномалари, соғлиқни сақлаш хизматларидан фойдаланиш ва ҳоказолар каби бошқа функциялар ҳам қўшилиши мумкин.
