Буюк Британия Visa ва Mastercardга муқобил тўлов тизимини ишлаб чиқмоқда
ASTANА. Кazinform — Лондон Вашингтоннинг мумкин бўлган босими фонида муқобил миллий тўлов тизимини ишлаб чиқиш бўйича ишларни тезлаштирди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Бу ҳафта Буюк Британиянинг энг йирик банклари раҳбарлари Американинг Visa ва Mastercard тизимларига муқобил бўладиган миллий тўлов тизимини яратиш масаласи бўйича биринчи учрашувини ўтказадилар.
Бу ташаббус Лондоннинг АҚШ президенти Дональд Трамп молиявий инфратузилмадан Европага босим ўтказиш воситаси сифатида фойдаланиши мумкинлигидан хавотирларидан келиб чиқади.
The Guardian нашрининг хабар беришича, Barclays, NatWest, Lloyds, Santander в Nationwide Building Society вакиллари биринчи марта музокара столига йиғилишади. Учрашувга Barclays бош директори Vim Maru раислик қилади. Соҳалараро мувофиқлаштириш UK Finance ассоциацияси томонидан таъминланади, деб хабар беради The Telegraph.
Учрашувда янги юридик шахс — DeliveryCo компанисини яратиш масаласи муҳокама қилинади. У келажакда Visa ва Mastercard билан рақобатлашадиган тизимни ишга тушириш учун ҳуқуқий процедураларни ишлаб чиқиш, бошқарув моделини шакллантириш ва молиялаштиришни жалб қилиш учун жавобгар бўлади.
Ўтган йилнинг март ойида Тўлов тизимларини тартибга солувчи орган - Payment Systems Regulator мамлакатдаги карта операцияларининг 95 фоиздан ортиғи Visa ва Mastercard томонидан амалга оширилганини маълум қилди.
Бу устунлик, айниқса, нақд пулдан фойдаланиш кескин камайган бир пайтда яққол кўзга ташланади. Буюк Британияда 1000 фунт стерлингдан ортиқ хизматлар учун нақд пул қабул қиладиган чакана сотувчини топиш энди тобора қийинлашиб бормоқда.
— Агар Visa ва Mastercard ажратилган бўлса, биз 1950-йилларга қайтган бўлар эдик. Шунинг учун бизга суверен тўлов тизими керак, — деди лойиҳада иштирок этган раҳбарлардан бири The Guardian нашрига.
Унинг сўзларига кўра, бу банк карталари иқтисодиётда ҳукмронлик қилмаган ва бизнес нақд пулга тўлиқ боғлиқ бўлган даврга ишора қилади.
Мисол сифатида Россияни келтириш мумкин. АҚШ санкциялари жорий этилгандан сўнг, Visa ва Mastercard мамлакат ичидаги операцияларга хизмат кўрсатишни тўхтатди, бу эса аҳолининг бир қисмига одатий тўлов усулларидан фойдаланишга вақтинча тўсқинлик қилди.
Расмий Лондон ушбу ташаббуснинг асосий мақсади тизим барқарорлигини ошириш, кибертаҳдидлардан ҳимоя қилиш ва носозликлар юзага келган тақдирда захира каналини яратиш эканлигини таъкидлайди. Бироқ, буни Қўшма Штатлардан келиб чиқадиган таҳдидлар билан бевосита боғлашда ҳали ҳам иккиланмоқда.
Ўтган йили Британия Молия вазирлиги чакана тўловлар учун янги авлод инфратузилмасини яратиш режасини тақдим этди ва Англия Банки уни ишлаб чиқиш учун махсус ишчи гуруҳ тузди. Янги тизим 2030 йилга бориб ишга туширилиши мумкин.
