Буюк Британия ёшлар учун пуллик ҳарбий хизмат жорий этади
ASTANA. Kazinform — 25 ёшгача бўлган ёшлар учун янги ихтиёрий ҳарбий хизмат дастури Буюк Британияда 2026 йил март ойида бошланади, деб хабар беради Кazinform агентлиги DWга таяниб.
Мудофаа вазирлигининг маълумотларига кўра, биринчи босқичда дастурда тахминан 150 нафар йигит-қиз иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлади. Уларга бир йиллик пуллик ҳарбий тайёргарлик курси таклиф этилади. Дастур қўшимча ҳарбий хизматни талаб қилмайди.
Вазирликнинг таъкидлашича, ташаббус келажакда кенгайтирилиши режалаштирилган, иштирокчилар сони 1000 кишига етиши мумкин. Дастурнинг асосий мақсади ташқи таҳдидлар кучайиб бораётган бир пайтда Британия Қуролли кучларининг мудофаа қобилиятини мустаҳкамлашдир.
Буюк Британияда мажбурий ҳарбий хизмат 1960 йилларда бекор қилинган ва ўшандан бери армияда шартнома асосидаги аскарлар ишлайди.
Германия илгари шунга ўхшаш чоралар жорий этилишини эълон қилган эди. 2026 йилдан бошлаб, 18 ёшга тўлган барча эркак фуқаролар жисмоний тайёргарлик даражаси ва ҳарбий хизматга тайёрлигини кўрсатувчи махсус сўровномани тўлдиришлари шарт бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Данияда аёллар учун ҳарбий хизмат мажбурий бўлади.