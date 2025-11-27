Буюк Британия туристик солиқ жорий этиши мумкин
ASTANA. Kazinform — Буюк Британия мэрларига туристик солиқ жорий этиш ҳуқуқи берилиши мумкин, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Буюк Британия ҳукумати Англия мэрларига сайёҳлардан меҳмонхона, хостел ва бошқа турар жойларда тунаш учун ҳақ олиш ҳуқуқини бериш масаласини кўриб чиқмоқда.
Йиғилган маблағ жамоат транспортини ривожлантириш, инфратузилмани модернизация қилиш ва туризм соҳасини қўллаб-қувватлашга йўналтирилади. Бу ташаббус Лондон мэри Садик Хан ва Манчестер мэри Энди Бернхэм томонидан фаол қўллаб-қувватланди.
Бундай солиқни жорий этиш орқали Буюк Британия келаси йили Шотландия ва Уэльсдан ўрнак олади. Ушбу амалиёт узоқ вақтдан бери Нью-Йорк, Париж ва Милан шаҳарларида қўлланилган.
Ўтган йили хорижлик сайёҳлар Буюк Британияга тахминан 42,6 миллион саёҳат қилишган, 293 миллиондан ортиқ тунни ўтказган ва жами 32,5 миллиард фунт стерлинг сарфлаган.
Янги солиқ 2028 йилги футбол бўйича Европа чемпионатига тайёргарликни яхшилаш, шунингдек, энг тирбанд ва машҳур шаҳар ҳудудлари ҳолатини яхшилашга ёрдам бериши кутилмоқда.
Корхоналар, маҳаллий ҳамжамият ва бошқа манфаатдор томонлар 12 ҳафталик жамоатчилик маслаҳати давомида янги тўлов механизми бўйича ўз фикрларини билдириши мумкин.
Бу чора ўз мажбуриятларини бажара олмагани учун 2023 йилда банкрот деб эълон қилишга мажбур бўлган Бирмингем шаҳридаги вазиятнинг такрорланиш хавфини ҳам камайтириши мумкин.