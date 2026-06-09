Буюк Британия сунъий интеллект учун суперкомпьютер яратиш учун миллиард доллар ажратади
ASTANA. Kazinform — Буюк Британия сунъий интеллект (AI) учун суперкомпьютер яратиш учун 750 миллион фунт стерлинг (1 миллиард доллар) ажратади, деб хабар беради ТАСС.
“2030 йилда фойдаланишга топширилганидан сўнг, ушбу тизим дунёдаги энг илғор комплекслардан бирига айланади. У синовдан ўтган ва истиқболли процессорларни ҳамда энг янги микрочипларни бирлаштириб, мураккаб вазифаларни анъанавий суперкомпьютерларга қараганда анча самарали бажариш имконини беради”, — дейилган баёнотда.
Ажратилган маблағларнинг ярмидан кўпи — 400 миллион фунт стерлинг — сунъий интеллект суперкомпьютерини кейинги авлод чиплари билан жиҳозлашга сарфланади. Дастлабки 150 миллион фунт стерлинг шу ёзда ажратилади.
Юқори самарали ҳисоблашга эга суперкомпьютерни қуриш учун тендер тез орада эълон қилинади. Суперкомпьютер The University of Edinburgh базасида қурилаётган марказда жойлаштирилади ва Буюк Британиянинг сунъий интеллектни ривожлантириш лойиҳасининг ягона тизимига уланади. Унинг таркибига шунингдек Isambard-AI, DAWN ва Zenith ҳисоблаш марказлари ҳам киради.
Бундан ташқари, янги тизим Буюк Британияда ишлаб чиқилган чипларга устуворлик беради. Ушбу лойиҳа мамлакатдаги тадқиқотчилар, стартаплар ва давлат хизматларини сунъий интеллектни ривожлантириш ва хавфсиз ишлатиш учун зарур бўлган юқори самарали ҳисоблаш қувватига эга бўлиш билан таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда.