Буюк Британия ҳукумати қонуний муҳожирлар учун қоидаларни кучайтиради
ASTANA. Kazinform – Ички ишлар вазири Шабана Маҳмуд таъкидлаганидек, ҳукумат мамлакатда яшаш учун рухсат олувчиларга янги талабларни жорий этиш ниятида, деб хабар беради ТАСС ахборот агентлиги.
Буюк Британия қонуний мигрантларнинг доимий яшаш учун ариза беришдан олдин мамлакатда қолиш муддатини икки баравар (10 йилгача) оширади.
«Келгуси йилларда муҳожирлар сонининг жуда кўплиги сабабли, 2026-2030 йиллар оралиғида 1,6 миллион киши мамлакатда доимий яшаш учун ариза бериш ҳуқуқига эга бўлиши тахмин қилинмоқда. 2028 йилда бу кўрсаткич энг юқори чўққига чиқади, шунда у 450 минг кишини ташкил этади. Бу сўнгги йиллардаги ўртача кўрсаткичлардан 4 баробар кўпдир», — деди вазир Шабана Маҳмуд.
Маҳмуд ҳукумат доимий яшашга учун рухсатномаларга янги талабларни жорий этишни режалаштираётганини маълум қилди. Улар судланган бўлмаслиги, инглиз тилини яхши билиши, мунтазам миллий суғурта бадалларига эга бўлиши ва қарздан холи бўлиши керак.
Ариза берувчининг Буюк Британияда қолиш учун ушбу талабларнинг ҳар бирига қай даражада мос келишига қараб, 10 йиллик муддат қисқартирилиши мумкин. Масалан, юқори солиқ ставкаларини тўлайдиганлар учун у уч йилга қисқартирилиши мумкин. Бу глобал истеъдодлар тармоғи бўйича ҳужжат топширувчилар учун ҳам қўйиладиган талабдир.
Ариза берувчи учун хайрия ташкилотида ишлаш афзаллик, давлат томонидан нафақа олиш эса ноқулайлик туғдиради. Охирги омил айниқса оғирлаштиради, чунки аризачи ноқонуний муҳожирларникига ўхшаш ариза бериш учун 20 йиллик кутиш даврига дуч келиши мумкин.
Аввалроқ Буюк Британия қочқинлар мақоми сиёсатини кучайтиришни режалаштираётгани ҳақида хабар берган эдик.