Буюк Британия давлат хизматига илк бор аёл раҳбар этиб тайинланди
ASTANА. Кazinform — Антония Ромео 110 йиллик вазирлар кабинети котиби лавозимига тайинланган илк аёл бўлди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Буюк Британия Бош вазири Кир Стармер Антония Ромеони вазирлар кабинети котиби ва давлат хизмати раҳбари лавозимига тайинлади.
Стармер уни Британия халқига хизмат қилишда 25 йиллик тажрибага эга ажойиб давлат хизматчиси сифатида таърифлади.
— Бош вазир бўлганимдан бери унинг профессионаллиги ва натижаларга эришишдаги қатъиятидан ҳайратда қолдим. Мамлакат бўйлаб оилалар молиявий босимга дуч келмоқда ва бу ҳукумат яшаш харажатларини камайтириш, давлат хизматларини кучайтириш ва жамоаларимиздаги ғурурни тиклашга қаратилган. Ҳукуматнинг ушбу мақсадларни қўллаб-қувватлай оладиган вазирлар кабинети котиби бўлиши жуда муҳим, — деди у.
Ўз навбатида, Ромео давлат хизматининг муҳимлигини таъкидлади ва унинг иши ҳукумат вазифаларини самарали ва самарали амалга оширишга асосланган бўлиши кераклигини айтди.
— Давлат хизмати буюк ва ноёб институт бўлиб, мен уни жуда ҳурмат қиламан. Бизни муваффақиятимиз, самарадорлигимиз ва инновацион қадамларимиз, ҳукумат кун тартиби ва мамлакат олдида турган вазифаларни амалга оширишимиз билан баҳолаш керак, — деди у.
Ромео сўнгги 10 йил ичида бир нечта муҳим вазирликларда доимий котиб бўлиб ишлаган: Савдо ва бизнес вазирлиги, Адлия вазирлиги ва Ички ишлар вазирлиги. Бу вазирликлар Британия ҳукуматидаги энг мураккаб вазирликлардан бири ҳисобланади.
Шуни таъкидлаш керакки, давлат хизмати раҳбари 500 мингга яқин ходимни бошқаради. Улар солиқ, ижтимоий ва пенсия тизимларида, шунингдек, ҳукумат сиёсатини амалга оширишда иштирок этадилар.
Вазирлар кабинети котиби лавозими 1916 йилда ташкил этилган. У Бош вазирнинг асосий сиёсий маслаҳатчиси ҳисобланади. Шунингдек, у ҳукумат ишини мувофиқлаштиради кабинетнинг тўғри ишлаши учун вазирлар олдида жавобгардир.
Эслатиб ўтамиз, Буюк Британияда ишсизлик даражаси 5,2 фоизга етди.