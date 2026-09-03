Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари: Қозоғистон арқон тортишда иккита олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида Қозоғистон терма жамоаси арқон тортиш бўйича яна бир олтин медални қўлга киритди.
Бугун арқон тортишнинг 4×4 турида иштирок этган миллий терма жамоа кескин кечган баҳсда рақибларидан устун келиб, мусобақа ғолибига айланди.
Қайд этиш жоизки, бу терма жамоанинг мазкур ўйинлардаги иккинчи олтин медалидир. Кеча худди шу спортчилар арқон тортишнинг 8×8 турида ҳам олтин медални қўлга киритган эди.
Эслатиб ўтамиз, самбочи Болат Сапар ҳам Кўчманчилар ўйинларида олтин медални қўлга киритган эди.