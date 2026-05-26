Бурабайда чўмилиш мавсуми: дам олувчиларга хавфсизлик қоидалари эслатилди
ASTANA. Kazinform - Иссиқ об-ҳаво бошланиши билан Бурабай кўллари минглаб сайёҳларни ўзига жалб этади, яъни сувда бахтсиз ҳодисалар хавфи ортади. “Бурабай” давлат миллий табиат боғи ташриф буюрувчиларга аксарият фожиалар хавфсизлик қоидаларига риоя қилмаслик туфайли содир бўлишини эслатади, деб хабар беради Kazinform.
Тақиқланган жойларда чўмилиш, спиртли ичимликлар ичиш, болаларни назорат қилмаслик, хавфли жойларда шўнғиш ва ўз қобилиятларини ҳаддан ташқари баҳолаш кўпинча бахтсиз ҳодисаларга олиб келади.
Айниқса, болаларнинг катталар назоратисиз сув яқинида бўлиш ҳолатлари ташвиш уйғотади. Боланинг чуқур сувга чўкиб кетиши учун бир неча сония кифоя қилади. Ота-оналар фарзандларини доимо кўз ўнгида тутишлари шарт. Болалар ҳеч қачон сув яқинида, ҳатто саёз сувда ҳам ёлғиз қолмаслиги, вояга етмаганларга ишониб топширилмаслиги ёки телефонлар ёки бошқа машғулотлар билан чалғимаслиги керак.
Чўмилиш мавсумидаги яна бир жиддий муаммо - бу спиртли ичимликларни истеъмол қилиш ва маст ҳолда сузиш. Таъсир остида одамлар мувофиқлаштиришни йўқотадилар ва масофани ва ўз кучларини етарлича баҳолай олмайдилар. Спиртли ичимликлар кўп ҳолларда сувда одамларнинг ҳалок бўлишига сабаб бўлади.
Шунингдек, дам олувчилар тақиқларга эътибор бермай, махсус жиҳозланмаган жойларда сувга тушишни давом эттирмоқда. Кўлларнинг “ёввойи” ҳудудларида туб қисми ўрганилмаган бўлиб, чуқурликнинг кескин ўзгариши, шох-шаббалар, тошлар ва лойқалик бўлиши мумкин. Бундай жойларда чўмилиш ҳаёт ва соғлиқ учун бевосита хавф туғдиради. Қозоғистон Республикаси Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексининг 364-моддасига мувофиқ, умумий сувдан фойдаланиш қоидаларини бузиш, жумладан тақиқланган жойларда чўмилиш учун маъмурий жавобгарлик белгиланган.
Миллий боғ ходимлари қутқарувчилар ва полиция билан биргаликда қирғоқ бўйлаб дам олувчиларга сув атрофида ўзини тутиш қоидаларини эслатиш учун патруллик қилмоқдалар:
- Фақат рухсат этилган ва белгиланган жойларда чўмилиш;
- Маст ҳолда сувга тушмаслик;
- Болаларни бир дақиқа ҳам қаровсиз қолдирмаслик;
- Нотаниш жойларда шўнғимаслик;
- Қирғоқдан жуда узоққа сузиб кетмаслик;
- Қайиқлар, катамаранлар ёки бошқа сув транспорти воситаларига яқинлашмаслик;
- Кучли шамолда шишириладиган матраслар ёки сузувчи ҳалқалардан фойдаланмаслик;
- Хавфли ўйинлар билан шуғулланманг ёки ёрдам сўраб ёлғон қўнғироқ қилмаслик;
- Момақалдироқ ёки кучли шамол пайтида сувга тушмаслик;
- Ишлатилгандан кейин қирғоқда ахлат ёки шиша идишларни қолдирмаслик.
Сув ҳавзаларида хулқ-атвор қоидаларига риоя қилиш эркинликни чекламайди, бу сиз ва яқинларингиз хавфсизлигининг гаровидир.