Бугун шайбали хоккейнинг элит дивизиони бўйича жаҳон чемпионати бошланади
ASTANА. Кazinform - Бугун Швейцариянинг Цюрих ва Фрибург шаҳарларида шайбали хоккейнинг элит дивизиони бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионати бошланади.
Жаҳон чемпионатида жами 16 та жамоа иштирок этади. Улар саккизтадан жамоадан А ва В гуруҳларига бўлинган. А гуруҳида АҚШ, Швейцария, Финляндия, Австрия, Латвия, Германия, Буюк Британия, Венгрия ўз маҳоратини намойиш этади, В гуруҳида эса Канада, Швеция, Италия, Дания, Чехия, Словакия, Норвегия ва Словения муз майдонига чиқади.
Дастлаб, соат 19:20 да Канада ва Швеция муз майдонига чиқади, ундан кейин Финляндия ва Германия. Соат 23:00 да эса АҚШ ва Швейцария, Чехия ва Дания билан ўйнайди.
Ҳозирча Канада - 28, Россия (СССР) - 27, Чехия (Чехословакия) - 13, Швеция - 11, Финляндия - 4, АҚШ - 2, Буюк Британия ва Словакия - 1 тадан чемпион бўлган.
Шуни таъкидлаш жоизки, бу йил Польшанинг Сосновец шаҳрида бўлиб ўтаётган I дивизион жаҳон чемпионатида Қозоғистон эркаклар терма жамоаси Украинани мағлуб этиб, муддатидан олдин элит дивизионга йўлланма олди.
Қозоғистонликлар жаҳон чемпионатида Литвани 4:1, Японияни 6:0, Польшани 3:2, Украинани 5:4 ҳисобида пенальтилар сериясида, Францияни эса 2:1 ҳисобида мағлуб этишди.
Энди улар 2027 йилда Дюссельдорф ва Мангеймда бўлиб ўтадиган элит дивизион жаҳон чемпионатида иштирок этиш имкониятига эга.
Шуни таъкидлаш керакки, қозоғистонлик хоккейчилар ўзларининг биринчи ўқув-машғулот йиғинларини 17 апрелгача Астанада ўтказдилар. Кейин улар 26 апрелгача Беларусда машғулотлар ўтказдилар. У ерда, 25 апрель куни улар маҳаллий "Динамо-Молодечно" жамоасини 5:1 ҳисобида мағлуб этишди.
25 апрель куни ўртоқлик учрашувида қозоғистонлик хоккейчилар Словения терма жамоасини 2:1 ҳисобида мағлуб этишди.
Эслатиб ўтамиз, Astana Team шайбали хоккей бўйича халқаро турнирда биринчи ўринни эгаллади.