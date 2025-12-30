08:35, 30 Декабрь 2025 | GMT +5
Bugun Qozog‘istonning qaysi shaharlarida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.
“2025-yil 30-dekabr kuni Almati, Aqto‘be shaharlarida va kechasi Atirau shahrida havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda”, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) majmuasi.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.