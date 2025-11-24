OZ
Тренд:
    08:35, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Bugun Qozog‘istonning 5 ta shahrida havo sifati yomonlashadi

    ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e’lon qildi.

    об-ҳаво
    Фото: Kazinform

    “2025 yil 24 noyabr kuni Almati, Atirau, Chimkent, Aqto‘be va Balqash shaharlarida noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda”, — deyiladi xabarda.

    Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) majmuasi.

    Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.

